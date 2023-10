Israels Militär: Zivilisten sollen Gaza Stadt verlassen

Gaza/New York - Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt zu verlassen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza-Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens betreffen, schätzen die Vereinten Nationen. Dutzende Kampfflugzeuge hätten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit.

Länder erhöhen Schutz jüdischer Einrichtungen

Berlin/London - In Deutschland und Großbritannien wird der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Auslöser sind Aufrufe der Hamas zu Protesten am Freitag. London stellt 3,5 Mio. Euro zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft zur Verfügung. Nach Angaben des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) haben die 16 Bundesländer den Schutz jüdischer Einrichtungen noch einmal erhöht. Österreich schließt eine Verstärkung der Schutzmaßnahmen nicht aus.

Sieben Tote bei Unfall mit Schlepperfahrzeug in Bayern

München (Bayern)/Wien - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 94 in Bayern mindestens sieben Menschen getötet und mehrere verletzt worden, unter den Toten ist auch ein sechsjähriges Kind. Der Unfall eines mutmaßlichen Schlepperfahrzeugs ereignete sich am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter mit Wiener Kennzeichen mit über 20 Personen wurde von einem staatenlosen Mann aus Österreich gesteuert.

Nach Protesten: Serbiens Präsident Vucic kündigt Neuwahl an

Belgrad - Angesichts massiver Proteste gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic vorgezogene Parlamentswahlen am 17. Dezember angekündigt. "Serbien steht an einem Wendepunkt, die Bürger sollen sagen, was für eine Politik sie wollen", sagte Vucic am Donnerstagabend im regierungsnahen Privat-TV-Sender Prva. Er werde die vorgezogene Neuwahl bis zum 2. November ausschreiben, wie dies die Verfassung vorsieht.

Grünes Licht für Activision-Kauf durch Microsoft

London/Redmond (Washington) - Der US-Softwarekonzern Microsoft hat die letzte Hürde für die Übernahme des US-Videospiele-Riesen Activision Blizzard genommen. Britische Wettbewerbshüter teilten am Freitag mit, dass sie das Geschäft freigeben. Vor Abschluss der Übernahme müsse allerdings der von Microsoft in Aussicht gestellte Verkauf von Cloud-Gaming-Rechten vollzogen werden. Bis auf die Briten hatten die Wettbewerbshüter in anderen Ländern dem Deal bereits zugestimmt.

Frau tot in Wohnung in Graz aufgefunden

Graz - Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz haben am Donnerstagnachmittag nach einer zwangsweisen Wohnungsöffnung einen leblosen Körper gefunden. Die Frau dürfte durch einen Brand ums Leben gekommen sein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittle. Die Einsatzkräfte waren wegen starken Brandgeruchs gerufen worden. Auch ein toter Hund befand sich in der Wohnung.

Umfrage: Mehrheit nicht gegen FPÖ-Regierungsbeteiligung

Wien - Die Mehrheit hat nichts gegen eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen nach der kommenden Nationalratswahl einzuwenden. Laut aktuellem APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek sprachen sich 54 Prozent der Befragten nicht prinzipiell gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ aus, sofern sie einen Partner findet. Demgegenüber stehen 35 Prozent, die die Blauen unter keinen Umständen als Teil einer Bundesregierung sehen wollen.

