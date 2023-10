Reisewarnung für Grenzgebiete Israels

Tel Aviv/Wien - Während sich die israelische Armee auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen vorbereitet, hat Österreich in der Nacht auf Sonntag eine Reisewarnung für die Teile Israels ausgesprochen, die an den Gazastreifen, den Libanon und Syrien grenzen. Auch das deutsche Außenministerium warnte vor Reisen nach Israel. Dies gelte auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag in Berlin mit.

Missbrauch von Kind in Wien nach zehn Jahren geklärt

Wien - Zehn Jahre nach der Tat ist ein schweres Sexualdelikt an einem kleinen Mädchen nach Angaben der Wiener Polizei geklärt: Die Siebenjährige war im Juli 2013 auf der Donauinsel in ein Gebüsch gezerrt und missbraucht worden. "Den Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, gelang nach umfangreichen Ermittlungen Anfang September die Festnahme eines Tatverdächtigen", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag.

US-Schauspielerin Piper Laurie mit 91 Jahren gestorben

Hollywood - Die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Die US-Amerikanerin, bekannt aus Werken wie der Stephen-King-Verfilmung "Carrie - Des Satans jüngste Tochter", "Gottes vergessene Kinder" und "Haie der Großstadt", starb Samstagfrüh im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie ihre Managerin Marion Rosenberg dem Branchenmagazin "Variety" bestätigte. "Ein wunderbarer Mensch und eines der größten Talente unserer Zeit", schrieb Rosenberg.

Polen wählen neues Parlament

Warschau - In Polen hat die Parlamentswahl begonnen. Gut 29 Millionen Wahlberechtigte sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, über die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im Sejm sowie über die 100 Sitze im Senat, der weniger bedeutenden zweiten Kammer des Parlaments, abzustimmen. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.

ÖVP, SPÖ und FPÖ in Umfrage für EU-Wahl gleichauf

Wien - Derzeit liegen ÖVP, SPÖ und Freiheitliche bei der Sonntagsfrage für die EU-Wahl am 9. Juni gleichauf. Wie eine Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für die APA - Austria Presse Agentur ergab, kämen alle drei Parteien auf 25 Prozent, würde am kommenden Sonntag das Europaparlament gewählt. Die Grünen lukrierten aktuell 14, die NEOS 8 Prozent der Stimmen.

Vorerst keine Flüge bei steirischem Waldbrand möglich

Haus im Ennstal - Wegen des Regens waren Sonntagvormittag keine Erkundungsflüge im Gebiet des Waldbrandes auf der obersteirischen Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal durchführbar. Ein "Brand aus" konnte somit noch nicht gegeben werden. Flüge seien aber eventuell am Nachmittag, wenn sich das Wetter bessere, wieder möglich, so der Öffentlichkeitsbeauftragte der Feuerwehr Schladming Michael Petter auf APA-Nachfrage.

Digitaler Altersnachweis in einem Monat 30.000 Mal aktiviert

Wien - Seit seiner Präsentation Mitte September ist der digitale Altersnachweis bereits 30.000 Mal aktiviert worden. Mit ihm können Jugendliche ihr Alter am Handy nachweisen, egal ob im Klub, im Kino oder beim Einkaufen. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) zeigte sich über die "hohe Akzeptanz" des neuesten Zugangs auf der App "eAusweise" zufrieden.

Causa Meinl European Land soll eingestellt werden

Wien - Die Causa Meinl European Land (MEL), bei der viele Kleinanleger Geld verloren haben, steht rund 15 Jahre nach Beginn der Ermittlungen laut einem Bericht des "Standard" vor der Einstellung. Wie die Zeitung in ihrer Wochenendausgabe berichtet, soll die Causa zur Gänze eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte dem "Standard", dass erneut ein Vorhabensbericht eingebracht worden sei, äußerte sich aber nicht zu dessen Inhalt.

