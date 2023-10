IHS-Chef vermisst Diskussion über Pensionsreform

Wien - IHS-Chef Holger Bonin vermisst hierzulande die Diskussion über eine Reform des Pensionssystem. Wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" betonte, überrasche ihn, dass angesichts des Ausgabendrucks durch das "generöse Pensionssystem" relativ wenig darüber diskutiert werde. Geht es nach Bonin muss "perspektivisch" ein Antrittsalter von 67 Jahren in Betracht gezogen werden.

Reisewarnung für Grenzgebiete Israels

Tel Aviv/Wien - Während sich die israelische Armee auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen vorbereitet, hat Österreich in der Nacht auf Sonntag eine Reisewarnung für die Teile Israels ausgesprochen, die an den Gazastreifen, den Libanon und Syrien grenzen. Auch das deutsche Außenministerium warnte vor Reisen nach Israel. Dies gelte auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag in Berlin mit.

Israels Außenminister: Brauchen Zeit für Sieg über die Hamas

Tel Aviv/Gaza - Im Kampf gegen die islamistische Hamas braucht Israel nach Angaben von Außenminister Eli Cohen "Zeit, um zu siegen". Cohen sagte am Sonntag in der israelischen Küstenstadt Ashkelon: "Unser Sieg wird sicherstellen, dass der islamistische, radikale Terror nicht nach Paris, London und New York kommt." Ashkelon wird seit mehr als einer Woche immer wieder von der Hamas aus dem Gazastreifen mit Raketen angegriffen.

Fahrer nach tödlichem Schlepper-Unfall in Bayern in U-Haft

München - Nach einem verheerenden Unfall mit sieben Toten auf der Autobahn 94 in Südostbayern sitzt der Fahrer und mutmaßliche Schlepper der Migrantengruppe nun in Untersuchungshaft. Dem 24-Jährigen - ein Staatenloser, der zuletzt in Wien wohnte - werden unter anderem siebenfacher Mord, 15-facher versuchter Mord und das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilten.

Missbrauch von Kind in Wien nach zehn Jahren geklärt

Wien - Zehn Jahre nach der Tat ist ein schweres Sexualdelikt an einem kleinen Mädchen nach Angaben der Wiener Polizei geklärt: Die Siebenjährige war im Juli 2013 auf der Donauinsel in ein Gebüsch gezerrt und missbraucht worden. "Den Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, gelang nach umfangreichen Ermittlungen Anfang September die Festnahme eines Tatverdächtigen", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag.

US-Schauspielerin Piper Laurie mit 91 Jahren gestorben

Hollywood - Die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Die US-Amerikanerin, bekannt aus Werken wie der Stephen-King-Verfilmung "Carrie - Des Satans jüngste Tochter", "Gottes vergessene Kinder" und "Haie der Großstadt", starb Samstagfrüh im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie ihre Managerin Marion Rosenberg dem Branchenmagazin "Variety" bestätigte. "Ein wunderbarer Mensch und eines der größten Talente unserer Zeit", schrieb Rosenberg.

Erneut tödliches Beben im Westen von Afghanistan

Herat - Die Erde kommt im Westen Afghanistans nicht zur Ruhe. Zum wiederholten Mal binnen weniger Tage ist die Provinz Herat an der Grenze zum Iran von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben Sonntagfrüh eine Stärke von 6,3 und ereignete sich rund 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat in einer Tiefe von sechs Kilometern. Nach Angaben eines Sprechers des Provinzgouverneurs kam ein Mensch ums Leben.

Vorerst keine Flüge bei steirischem Waldbrand möglich

Haus im Ennstal - Wegen des Regens waren Sonntagvormittag keine Erkundungsflüge im Gebiet des Waldbrandes auf der obersteirischen Grafenbergalm nahe Haus im Ennstal durchführbar. Ein "Brand aus" konnte somit noch nicht gegeben werden. Flüge seien aber eventuell am Nachmittag, wenn sich das Wetter bessere, wieder möglich, so der Öffentlichkeitsbeauftragte der Feuerwehr Schladming Michael Petter auf APA-Nachfrage.

