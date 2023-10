199 Geiseln von Hamas aus Israel verschleppt

Jerusalem/Gaza - Die radikalislamische Hamas hat bei ihrem Großangriff auf Israel vor über einer Woche 199 Menschen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. "Wir haben die Familien von 199 Geiseln informiert", sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Montag vor Journalisten. Am Sonntag hatte Israel die Zahl der verschleppten Geiseln noch mit 155 angegeben.

Caritas prangert Hunger von 783 Millionen Menschen an

Wien - Konflikte, Kriege und Klimakrise verstärken weltweit die Hungersnot. Dass aktuell 2,4 Mrd. Menschen von Ernährungsunsicherheit und 783 Mio. von akuter Hungersnot betroffen sind "dürfen wir nicht hinnehmen", so die Caritas Österreich am Montag in einer Aussendung zum Welternährungstag am 16. Oktober, wie Kathpress meldet. Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme, betonte, im Kampf gegen Hunger dürften besser gestellte Ländern wie Österreich nicht nachlassen.

Österreichs Wirtschaft kommt erst 2024 langsam in Fahrt

Wien - Die österreichische Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einer Flaute - der "UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator" ist im September auf -4,0 Punkte gesunken, den niedrigsten Stand seit dem ersten Corona-Lockdown. Die anhaltende Nachfrageschwäche im Produktionssektor hat nun auch den Dienstleistungssektor ergriffen. Für 2024 wird jedoch eine moderate Erholung mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent prognostiziert, die Inflation dürfte zurückgehen.

Maria Scholl ist neue APA-Chefredakteurin

Wien - An der Redaktionsspitze der Austria Presse Agentur (APA) kommt es zu einem Wechsel: Maria Scholl wurde zur neuen Chefredakteurin bestellt. Sie folgt ab heute auf Johannes Bruckenberger, der sich nach fünf Jahren an der Spitze der Nachrichtenagentur für einen der drei Chefredakteursposten im ORF-Newsroom am Küniglberg bewirbt. Die 38-jährige Wienerin Scholl, die seit 2019 als stellvertretende APA-Chefredakteurin fungierte, ist die erste Frau an der Spitze der APA-Redaktion.

Sieben Verletzte bei Schlepper-Unfall im Burgenland

Hannersdorf - Ein Unfall mit einem Schlepperfahrzeug hat am Montag bei Hannersdorf (Bezirk Oberwart) sieben Verletzte gefordert. Der Kleintransporter war kurz vor 7.00 Uhr über die Leitschiene der L244 geschleudert worden und seitlich zum Liegen gekommen. Fünf Personen wurden leicht verletzt, zwei schwer - darunter vermutlich auch ein Schlepper, berichtete die Polizei auf APA-Anfrage. Ein weiterer dürfte noch flüchtig sein. Die beiden Schlepper aus dem Vorausfahrzeug wurden festgenommen.

Rekordwerte bei Oktober-Sommertagen steigen weiter

Wien - Der Rekordwerte bei der Zahl der Sommertage im Oktober, die vor einer Woche die Tage bis 10. des Monats ergeben haben, wurden laut einer weiteren Auswertung der Geosphere Austria noch weiter ausgebaut. Eisenstadt erhöhte seither etwa auf sieben Tage mit mindestens 25 Grad. Die beiden steirischen Wetterstationen Bruck/Mur und Bad Radkersburg übertrafen mit jeweils acht Sommertagen den bisherigen Oktober-Rekord in Österreich von sieben in Windischgarsten im Jahr 1942.

ÖBB steigern über die Herbstferien das Angebot

Wien - Die ÖBB verstärken für die Herbstferien ihr Zugangebot. 39 zusätzliche Zugverbindungen und rund 17.000 zusätzliche Sitzplätze stehen den Reisenden zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Montag mit. Insbesondere zum Nationalfeiertag und zu Allerheiligen werden mehr Reisende erwartet. Zugleich müssen sich die Fahrgäste wegen Bauarbeiten auf der Arlbergbahnstrecke und am Deutschen Eck auf Einschränkungen und Schienenersatzverkehre vor allem auf der Weststrecke, einstellen.

Zirkus-Kamele in Hallein nach Stromausfall ausgerissen

Hallein - In Hallein (Tennengau) sind am Montag kurz vor 3.00 Uhr acht Kamele aus einem Zirkusgelände ausgerissen. Die Tiere hatten wegen eines Stromausfalls ihren umzäunten Bereich verlassen können und marschierten auf der Halleiner Landesstraße in Richtung Bahnhof. Sie konnten aber nach kurzer Zeit von ihren Besitzern angehalten und mit Hilfe der Polizei nach gut 15 Minuten wieder zurück zum Zirkus gebracht werden. Es gab weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen.

red