Höchste Terrorwarnstufe in Brüssel nach Tötung von Schweden

Brüssel/Stockholm - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht. Medienberichten zufolge soll es sich um einen Mann tunesischer Abstammung handeln, der in seiner Heimat bereits wegen terroristischer Straftaten vor Gericht gestanden haben soll, wie der belgische Sender RTBF berichtete. In der belgischen Hauptstadt ist Montagabend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden.

Ein Toter nach Panzer-Unfall in Allentsteig

Allentsteig/Wels - Ein Unfall mit einem Kampfpanzer "Leopard" 2A4 auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel hat am Montagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das Kettenfahrzeug des Panzerbataillons 14 aus Wels war nach Bundesheer-Angaben im Bereich Seebrücke von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Laut Sprecher Michael Bauer waren vier Soldaten an Bord.

US-Präsident Biden besucht am Mittwoch Israel - Iran droht

Jerusalem - US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch zu Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nach Israel reisen. Biden werde dabei die Solidarität mit Israel bekräftigen und deutlich machen, dass "Israel das Recht und die Pflicht hat, sein Volk gegen die Hamas und andere Terroristen zu verteidigen und künftige Angriffe zu verhindern", sagte US-Außenminister Anthony Blinken in Tel Aviv. Der Iran drohte indes mit Präventivschlägen.

Israels Armee greift Ziele der Hisbollah im Libanon an

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon angegriffen. Die Armee attackiere gegenwärtig Posten der Schiiten-Miliz, teilte das israelische Militär am Dienstag auf Telegram mit. Bei einem Luftangriff im Gazastreifen tötete die Armee indes den Chef des Schura-Rats der islamistischen Hamas. Osama Mazini sei für die Gefangenen der Hamas verantwortlich gewesen und habe terroristische Aktivitäten gegen Israel geleitet, betonte die Armee.

Hamas veröffentlicht erstes Video von mutmaßlicher Geisel

Gaza - Die islamistische Hamas hat erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel im Gazastreifen veröffentlicht. In einem am Montag verbreiteten Video sieht man, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. Die Frau stellt sich als die 21-jährige Mia Schem vor und bittet darum, so schnell wie möglich zu ihrer Familie zurückgebracht zu werden.

EU richtet humanitäre Luftbrücke für Gaza ein

Tirana - Die EU will nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine humanitäre Luftbrücke für die Menschen im Gazastreifen einrichten. "Die Palästinenser im Gazastreifen brauchen humanitäre Hilfe", sagte von der Leyen am Montag beim Westbalkan-Gipfel in Albaniens Hauptstadt Tirana. Darum werde die EU einen "humanitären Korridor über Ägypten" einrichten, die ersten beiden Flugzeuge mit Hilfsgütern für den Gazastreifen sollten noch diese Woche starten.

Virtueller EU-Gipfel zu Nahost

Brüssel - Die Europäische Union wird am Dienstag bei einem Sondergipfel ihr weiteres Vorgehen angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten beraten. EU-Ratspräsident Charles Michel hat für 17.30 Uhr (MESZ) eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs angesetzt, bei der eine "gemeinsame Position und eine klare einheitliche Vorgangsweise" der Union festgelegt werden soll. Für Österreich wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zugeschaltet.

Putin landet zu Seidenstraßen-Gipfel in Peking

Peking - Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Seidenstraßen-Gipfel in Peking gelandet. Der Kremlchef sei am Dienstag am Hauptstadtflughafen angekommen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Putin wird im Rahmen des internationalen Gipfels zum chinesischen Investitions- und Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" am Mittwoch auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.

