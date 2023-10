Höchste Terrorwarnstufe in Brüssel nach Tötung von Schweden

Brüssel/Stockholm - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist der mutmaßliche Attentäter weiter auf der Flucht. Er ist den Behörden bekannt: Die Ermittlungen dauerten an, aber man könne bereits jetzt sagen, dass es sich um einen 45-jährigen Tunesier handle, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe, sagte Justizminister Vincent van Quickenborne am frühen Dienstagmorgen. In der belgischen Hauptstadt wurde am Montagabend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Handel zwischen Österreich und Israel trotz Konflikts intakt

Wien - Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Israel, Markus Haas, erwartet durch die aktuelle Lage keine massive Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Derzeit gebe es nur punktuell Einschränkungen, der bilaterale Handel laufe weiter, erklärte er im Gespräch mit der APA. Auch Projekte von österreichischen Unternehmen in Israel seien nicht auf Eis gelegt worden. Leichte Einbußen werde es jedoch für den österreichischen Tourismus geben.

US-Präsident Biden besucht am Mittwoch Israel - Iran droht

Jerusalem - US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch zu Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nach Israel reisen. Biden werde dabei die Solidarität mit Israel bekräftigen und deutlich machen, dass "Israel das Recht und die Pflicht hat, sein Volk gegen die Hamas und andere Terroristen zu verteidigen und künftige Angriffe zu verhindern", sagte US-Außenminister Anthony Blinken in Tel Aviv. Der Iran drohte indes mit Präventivschlägen.

Sicherheitsrat verschiebt Abstimmung über Nahost-Resolution

New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat eine mit Spannung erwartete Abstimmung über eine brasilianische Resolutionen zur Deeskalation in Nahost auf Dienstag verschoben. Das mächtigste UNO-Gremium soll um 18 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) erneut zusammen kommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Zuvor hatten die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Staaten auf weitere Verhandlungen über den Text gepocht. Ein russischen Resolutionsentwurf fiel indes durch.

Putin landet zu Seidenstraßen-Gipfel in Peking

Peking - Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Seidenstraßen-Gipfel in Peking gelandet. Der Kremlchef sei am Dienstag am Hauptstadtflughafen angekommen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Putin wird im Rahmen des internationalen Gipfels zum chinesischen Investitions- und Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" am Mittwoch auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.

Unibudget 2025 bis 2027 für Rektoren "solide Lösung"

Wien - Die Universitätenkonferenz (uniko) ist mit der aus dem Budgetentwurf vorab veröffentlichten Summe von 16 Mrd. Euro für die Unis in den Jahren 2025 bis 2027 vorerst zufrieden. "Die Zeichen mehren sich, dass wir über den Berg sind und sich eine solide Lösung findet", so der geschäftsführende uniko-Präsident Oliver Vitouch am Montag vor Journalisten. Wermutstropfen ist allerdings 2024, für das es voraussichtlich wohl nicht annähernd die erhoffte Inflationsabgeltung geben dürfte.

