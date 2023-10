Selenskyj: "Haben US-Raketen vom Typ ATACMS eingesetzt"

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend den ersten Einsatz amerikanischer ATACMS-Raketen bestätigt. "Die ATACMS haben sich als sehr präzise erwiesen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. Russische Militärblogger hatten zuvor geschrieben, Russlands Streitkräfte hätten bei mit dem Raketentyp durchgeführten Angriffen Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. "Heute geht ein besonderer Dank an die USA", erklärte Selenskyj.

Palästinenser: Bereits 3.000 Menschen in Gaza getötet

Gaza - Rund zehn Tage nach Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf 3.000 gestiegen. Rund 12.500 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Israel, wo nach dem Angriff der Hamas über 1.400 Menschen ums Leben kamen, erwägt indes nach den Worten eines Armeesprechers Alternativen zu einer Bodenoffensive.

Angriff aus Libanon: Verletzte in Israel, Tote bei Hisbollah

Tel Aviv/Gaza - Der israelische Grenzort Metulla ist am Dienstag nach Militärangaben vom Libanon aus mit einer Panzerabwehrrakete angegriffen worden. Es seien zwei Soldaten und ein Zivilist verletzt worden, teilte die Armee mit. Israelische Panzer schossen nach Armeeangaben zurück. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz meldete am Dienstag fünf Tote unter ihren Kämpfern. Die Schiitenorganisation habe im Lauf des Tages insgesamt zehn Angriffe auf israelische Stellungen vorgenommen.

Nehammer: Hamas soll Geiseln sofort freilassen

Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die im Gazastreifen herrschende Hamas dazu aufgerufen, die aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. "Wir rufen die Hamas auf, die Geiseln unmittelbar und ohne Forderungen freizulassen. Das ist das Gebot der Stunde", sagte Nehammer am Dienstag im Vorfeld eines Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs zur Nahost-Krise. Der Kanzler zeigte sich zugleich entschlossen, ein Überschwappen des Konflikts auf Österreich zu verhindern.

Regierung versucht Bau mit Klimamaßnahmen zu stützen

Wien - Die Regierungsspitze hat am Dienstag im Lichte der derzeitigen leichten Rezession Konjunkturmaßnahmen im nächsten Staatshaushalt für 2024 präsentiert. Gleichzeitig soll die Energiewende vorangetrieben werden. Samt neuer Energiehilfen handelt es sich um ein Paket von bis zu 6 Mrd. Euro. Gasheizungen im Neubau sollen per 1. Jänner 2024 verboten werden. Ein verpflichtender Tausch im Bestand kommt nicht, Förderungen sollen es richten. PV-Anlagen werden steuerfrei.

Reform des Gesundheitssystems als "große Herausforderung"

Pörtschach/Wien - Das Gesundheitssystem stehe vor Herausforderungen, doch wenn alle an einem Strang ziehen, könne man es schaffen, hat die Kärntner Landesgesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nach der Konferenz der Landesgesundheitsreferenten am Dienstag in Pörtschach am Wörthersee betont. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wurden die Pläne für die Gesundheitsreform vorgestellt.

Österreich führt Kontrollen an tschechischer Grenze ein

Wien - Österreich kontrolliert ab Mitternacht auch die Grenzen zu Tschechien. Dies teilte ein Sprecher des Innenministeriums der APA am Dienstagnachmittag auf Nachfrage mit. Hintergrund ist die Entscheidung Deutschlands, stationäre Grenzkontrollen zu Tschechien, Polen und der Schweiz einzuführen. Ziel sei es, "eine sofortige Verlagerung von Routen der Schleppermafia in Richtung Österreich zu verhindern".

Treffen zwischen Putin und Orb�n in Peking

Peking - Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n hat mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag in Peking ein bilaterales Gespräch geführt. Das berichtete die amtliche ungarische Nachrichtenagentur MTI mit Berufung auf Orb�ns Sprecher. Gegen Putin hatte der Internationale Strafgerichtshof im März wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine einen Haftbefehl erlassen. Die beiden Politiker nehmen am Gipfeltreffen zum chinesischen Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" teil.

