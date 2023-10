Israel-Zweifel zur Zahl der Krankenhausopfer in Gaza

Washington/Jerusalem - Israels Armee zweifelt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten "eine Art Treffer auf dem Parkplatz". Das Militär habe ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad abgehört, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten.

US-Präsident Biden auf dem Weg nach Israel

Washington - US-Präsident Joe Biden ist trotz der Absage des Gipfeltreffens in Jordanien nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza-Stadt auf dem Weg nach Israel. Biden werde Ministerpräsident Netanyahu und das israelische Kriegskabinett treffen, um sich ein Bild von Israels Plänen und Zielen in den kommenden Tagen und Wochen zu machen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Tel Aviv.

Terrormiliz IS bekannte sich zu Anschlag in Brüssel

Brüssel/Stockholm - Die Extremisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag vom Montag in Brüssel bekannt. Einer ihrer Kämpfer habe die Tat verübt, bei der zwei schwedische Staatsbürger erschossen wurden, teilte der IS am Dienstagabend über seinen Kanal auf dem Messengerdienst Telegram mit. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fußball-Fans war der mutmaßliche Täter von der Polizei erschossen worden.

Kurz-Prozess wegen Falschaussage vor U-Ausschuss beginnt

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Mittwoch am Straflandesgericht Wien. Ihm wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Wegen des gleichen Delikts angeklagt sind mit Kurz auch die ehemalige ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner sowie der Ex-Kabinettschef im Bundeskanzleramt, Bernhard Bonelli. Alle Angeklagten beteuern ihre Unschuld.

Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch heuer kommen

Wien - Die zuletzt angekündigte Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch 2023 gestartet werden. An dem Tool werde derzeit gearbeitet, man rechne noch heuer mit der Einführung, hieß es aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und dem Finanzministerium auf APA-Anfrage. Nach Angaben der WKÖ-Bankensparte, die in das Projekt involviert ist, sind die "notwendigen technischen und rechtlichen Fragen" bereits geklärt. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.

Selenskyj: "Haben US-Raketen vom Typ ATACMS eingesetzt"

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend den ersten Einsatz amerikanischer ATACMS-Raketen bestätigt. "Die ATACMS haben sich als sehr präzise erwiesen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. Russische Militärblogger hatten zuvor geschrieben, Russlands Streitkräfte hätten bei mit dem Raketentyp durchgeführten Angriffen Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. "Heute geht ein besonderer Dank an die USA", erklärte Selenskyj.

Jordan fiel bei Wahl für US-Kongress-Spitze vorerst durch

Washington - Der Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses im ersten Anlauf gescheitert. Aufgrund von Gegenstimmen aus seiner eigenen Fraktion kam der Vertraute des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Abstimmung am Dienstag nicht auf die nötige Mehrheit. Er verfehlte eindeutig die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Jordan könnte aber versuchen, sich in weiteren Wahlgängen durchzusetzen.

Brunners Budgetrede bringt Rückkehr in erlaubte Zone

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine zweite Budgetrede. Wie schon am Wochenende durchgesickert war, schafft er mit dem Haushaltvorschlag für 2024 die Rückkehr in die von der EU vorgegebene Maastricht-Zone. Medienberichten zu Folge beträgt das Defizit 2,7 Prozent des BIP. Die erlaubte Grenze liegt bei drei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red