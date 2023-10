Finanzminister Brunner präsentiert neues Budget

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) präsentiert heute Vormittag das neue Budget. Die Eckdaten sind bereits bekannt: Ausgaben von 123,5 Mrd. Euro stehen 2024 Einnahmen von 102,6 Mrd. Euro gegenüber. Das Defizit soll bei 2,7 Prozent des BIP liegen - deutlich schlechter als noch im Frühling erwartet, aber Maastricht-konform. Brunner sprach trotz der Herausforderungen von einem "Zukunftsbudget" und verwies auf Investitionen in Kinderbetreuung sowie Wissenschaft und Forschung.

Israel-Zweifel zur Zahl der Krankenhausopfer in Gaza

Washington/Jerusalem - Israels Armee zweifelt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten "eine Art Treffer auf dem Parkplatz". Das Militär habe ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad abgehört, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten.

US-Präsident Biden auf dem Weg nach Israel

Washington - US-Präsident Joe Biden ist trotz der Absage des Gipfeltreffens in Jordanien nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza-Stadt auf dem Weg nach Israel. Biden werde Ministerpräsident Netanyahu und das israelische Kriegskabinett treffen, um sich ein Bild von Israels Plänen und Zielen in den kommenden Tagen und Wochen zu machen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, am Dienstag Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One auf dem Weg nach Tel Aviv.

Chinas Staatschef Xi kritisiert Wirtschaftssanktionen

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich gegen Entkopplung und Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. "Wir sind gegen einseitige Sanktionen, wirtschaftliche Zwänge, Entkopplung und Unterbrechungen von Lieferketten", sagte er am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede zum dritten Seidenstraßengipfel in Peking. "Wir werden uns nicht an ideologischer Konfrontation, geopolitischen Spielen oder Konfrontation durch Block-Politik beteiligen".

Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch heuer kommen

Wien - Die zuletzt angekündigte Vergleichsplattform für Sparzinsen soll noch 2023 gestartet werden. An dem Tool werde derzeit gearbeitet, man rechne noch heuer mit der Einführung, hieß es aus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und dem Finanzministerium auf APA-Anfrage. Nach Angaben der WKÖ-Bankensparte, die in das Projekt involviert ist, sind die "notwendigen technischen und rechtlichen Fragen" bereits geklärt. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.

Kurz-Prozess wegen Falschaussage vor U-Ausschuss beginnt

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Mittwoch am Straflandesgericht Wien. Ihm wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Wegen des gleichen Delikts angeklagt sind mit Kurz auch die ehemalige ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner sowie der Ex-Kabinettschef im Bundeskanzleramt, Bernhard Bonelli. Alle Angeklagten beteuern ihre Unschuld.

Kiew: Tote nach russischer Attacke auf Saporischschja

Saporischschja - Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja hat es nach ukrainischen Angaben zwei Tote und vier Verletzte gegeben. "Die Such- und Rettungsarbeiten vor Ort dauern an", schrieb Anatolij Kurtew, Sekretär des Stadtrats von Saporischschja, auf Telegram zu Fotos eines fünfstöckigen Gebäudes mit zerborstenen Fenstern und zerstörtem Eingang. Die Trümmer liegen verstreut.

