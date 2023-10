Rotes Kreuz: Gesundheitssystem in Gaza droht Kollaps

Washington/Jerusalem - Nach der verheerenden Explosion in einem Spital im Gazastreifen mit womöglich Hunderten Toten und weltweiter Bestürzung hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen gewarnt. "Die Lage ist äußerst prekär", sagte Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die Krankenhäuser seien überfüllt. Es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen.

Budget 2024 mit 2,7 Prozent Defizit

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Mittwoch dem Nationalrat das Budget 2024 vorgelegt. Es sieht ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor - damit wird die von der EU vorgegebene Maastricht-Grenze von drei Prozent wieder eingehalten. Die Schuldenquote soll bei 76,4 Prozent liegen und auch in den Jahren darauf in etwa so bleiben. Brunner spricht trotz Herausforderungen von einem "Zukunftsbudget".

Alle 18-Jährigen erhalten künftig gratis Klimaticket

Wien - Junge Menschen in Österreich sollen ab 2024 zum 18. Geburtstag das österreichweit gültige Klimaticket erhalten. Sie können dann ein Jahr lang gratis die Öffis nutzen. Das hat die Regierung im neuen Budget vorgesehen. Damit sollen noch mehr Personen für öffentliche Verkehrsmittel begeistert werden. Ab dem 18. Geburtstag haben die jungen Erwachsenen drei Jahre Zeit, das kostenlose Klimaticket in Anspruch zu nehmen. 120 Millionen Euro pro Jahr sind dafür budgetiert.

Xi und Putin bekräftigen bei Treffen in Peking Kooperation

Peking - Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin haben am Rande des Seidenstraßen-Gipfels in Peking die enge Zusammenarbeit beider Länder bekräftigt. Die strategische Abstimmung sei weiterhin eng und effektiv, und das bilaterale Handelsvolumen habe einen historischen Höchststand erreicht, sagte Xi bei einem Treffen mit Putin am Mittwoch. Das bilaterale Vertrauen werde kontinuierlich vertieft, zitierte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua Xi.

Inflation im Septembervergleich tiefer - Plus zu August

Wien - Die Jahresinflation (VPI) ist im September auf 6 Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor 20 Monaten. In ihrer Schnellschätzung prognostizierte die Statistik Austria noch eine September-Inflation von 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August 2023 mit einer Teuerung von 7,4 Prozent erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,4 Prozent. Gastronomie und Hotellerie lösten Haushaltsenergie als Hauptpreistreiber ab.

67-Jähriger starb bei Wohnungsbrand im Bezirk Baden

Enzesfeld-Lindabrunn - Bei einem Wohnungsbrand in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Die Ursache für das Feuer in dem Mehrparteienhaus war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Beamte von Landes- und Bundeskriminalamt rückten in den Vormittagsstunden aus.

Weststeirerin nach Brand ihres Hauses ins Spital gebracht

Wies - Eine Radfahrerin und ein Nachbar dürften einer 60-Jährigen im südweststeirischen Wies in der Nacht auf Mittwoch das Leben gerettet haben. Sie hatten Rauch aus dem Einfamilienhaus im Bezirk Deutschlandsberg bemerkt und die Bewohnerin ins Freie gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Vordersdorf und Wies konnten den Brand im Heizraum rasch unter Kontrolle bringen. Die 60-Jährige wurde ins LKH Deutschlandsberg gebracht, sie dürfte eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

