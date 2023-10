Kurz-Verteidigung sieht Allgemeinheit "angelogen"

Wien - Der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen falscher Beweisaussage hat am Mittwoch unter regem Medieninteresse begonnen. Ihm und seinen Mitbeschuldigten - der ehemaligen ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner und Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli - wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen. Diese sieht die Allgemeinheit "angelogen", Kurz habe einen Reputationsschaden befürchtet.

Rotes Kreuz: Gesundheitssystem in Gaza droht Kollaps

Washington/Jerusalem - Nach der verheerenden Explosion in einem Spital im Gazastreifen mit womöglich Hunderten Toten und weltweiter Bestürzung hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen gewarnt. "Die Lage ist äußerst prekär", sagte Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die Krankenhäuser seien überfüllt. Es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen.

Proteste in muslimischer Welt nach Beschuss von Gaza-Spital

Teheran/Istanbul - Nach dem mutmaßlichen Beschuss eines Krankenhauses in Gaza durch Israel mit angeblich mehreren hundert Toten ist es in muslimisch geprägten Ländern zu Protesten gekommen. Im Iran versammelten sich Mittwochfrüh Hunderte Demonstranten vor der britischen und der französischen Botschaft in Teheran, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Die Demonstranten warfen Eier auf die französische Botschaft und forderten den Tod Englands und Frankreichs.

Budget 2024 mit 2,7 Prozent Defizit

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Mittwoch dem Nationalrat das Budget 2024 vorgelegt. Es sieht ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor - damit wird die von der EU vorgegebene Maastricht-Grenze von drei Prozent wieder eingehalten. Die Schuldenquote soll bei 76,4 Prozent liegen und auch in den Jahren darauf in etwa so bleiben. Brunner spricht trotz Herausforderungen von einem "Zukunftsbudget".

Austro-Inflation weiter über europäischem Durchschnitt

Wien - Die Jahresinflation (VPI) ist im September in Österreich auf 6 Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor 20 Monaten. Doch die Teuerung in der Alpenrepublik verharrte damit weiterhin über dem Durchschnitt der Staaten der Eurozone (5,2 Prozent) und auch der EU (4,9 Prozent). Die Teuerung laut dem auf europäischer Ebene harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI 2015) lag hierzulande bei 5,7 Prozent.

NGO: Einzel-Heizungstausch ohne Zentralisierung schwierig

Wien - Das von der Regierung geplante Erneuerbare-Wärme-Paket (EWP) macht nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Global 2000 die Umstellung von Gas auf andere Energieformen in Wohnhäusern "teurer" und "schwieriger". Grund sei das darin fehlende "Zentralisierungsgebot", das in Wohngebäuden mit mehreren Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern eine Art von Zentralheizung vorgesehen hätte, wie Global-Klimasprecher Johannes Wahlmüller der APA am Mittwoch erläuterte.

China sieht sich mit "Neuer Seidenstraße" auf richtigem Weg

Peking - Trotz schwerer internationaler Konflikte und Spannungen zwischen den großen Volkswirtschaften sieht China seine "Neue Seidenstraße" auf Erfolgskurs. "Sie ist der richtige Pfad voran", sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch in Peking zur Eröffnung des dritten Gipfeltreffens zu dem gigantischen Infrastruktur- und Investitionsprojekt. Nie da gewesene historische Veränderungen entfalteten sich in der Welt.

Wegen tödlicher Schüsse auf Ex-Schwager Mordprozess in Steyr

Steyr - Ein 38-Jähriger muss sich am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Mordes verantworten. Er soll Anfang März alkoholisiert zu seinem Ex-Schwager nach Grünburg (Bezirk Kirchdorf) gefahren sein und diesen mit zwei Schüssen aus einer legal besessenen Pistole getötet haben. Der Angeklagte ist umfassend geständig. Er dürfte wohl auch noch überlegt haben, den Ex seiner Freundin und seinen ehemaligen Chef zu erschießen.

