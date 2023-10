Diversion für Glatz-Kremsner im Kurz-Prozess

Wien - Im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei weitere Beschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss ist es am Mittwoch zu einer ersten Entscheidung gekommen: Im Fall der ehemaligen Casinos-Chefin und einstigen ÖVP-Vizeobfrau Bettina Glatz-Kremsner kam es zu einer Diversion. Neben Kurz steht auch dessen Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli vor Gericht. Deren Verfahren wurde ausgeschieden, beide beantragten einen Freispruch.

Hamas: 471 Tote bei Raketeneinschlag an Gaza-Spital

Washington/Jerusalem - Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind bei dem verheerenden Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza 471 Palästinenser getötet worden. Israel macht dafür eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen verantwortlich und legte Beweise vor, die das belegen sollen. Die palästinensische Seite sowie zahlreiche arabische Staaten geben Israel die Schuld.

Biden warnt Israel vor Fehlern wie nach 9/11

Washington/Kairo - US-Präsident Joe Biden hat Israel die Unterstützung seines Landes zugesichert, zugleich zu einem maßvollen Vorgehen gemahnt. Man solle nicht die "Fehler" der USA nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 wiederholen, sagte Biden am Mittwoch in Tel Aviv. Er kündigte "nie da gewesene Hilfen" für Israel an. Es werde auch neue humanitäre Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland in Höhe von 100 Mio. Dollar (rund 95 Mio. Euro) geben.

Terrorwarnung in Österreich auf zweithöchste Stufe erhöht

Wien - Wegen der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt und des Terroranschlags in Brüssel sehen die Sicherheitsbehörden auch in Österreich eine "konkrete Gefährdungslage und erhöhte Anschlagsgefahr". Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch mitteilte, wird die Terrorwarnung deshalb auf die zweithöchste Stufe angehoben. Seit März 2022 galt in Österreich die Warnstufe "erhöht".

Fahndungsvideo nach Tötung von Obdachlosen in Wien

Wien - Nach den Messerattacken auf Obdachlose in Wien im Sommer mit zwei Toten und einer Schwerverletzten hat die Polizei am Mittwoch ein Foto und ein Video eines Mannes aus Kameras in der Nähe des dritten Tatorts veröffentlicht. Ob es sich um einen Tatverdächtigen, einen Zeugen oder eine unbeteiligte Person handelt, ist laut Ermittlern noch unklar. Es sei aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe mit der dritten Tat jedenfalls eine "Person von besonderem polizeilichen Interesse".

Youtube will Anwender stärker mit validen News verbinden

Mountain View - Google hat für seinen Videodienst Youtube neue Darstellungsoptionen für Nachrichten-Beiträge angekündigt. Ziel sei es, die Nutzerinnen und Nutzer stärker mit News aus verlässlichen Quellen in Berührung zu bringen. Dazu richte man eine neue Wiedergabeseite für Nachrichtenbeiträge ein, kündigten die Youtube-Manager Brandon Feldman und Geoff Samek in einem Blog-Eintrag an.

Entsetzen über Brandsätze vor Synagoge in Berlin

Berlin - Der versuchte Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat Entsetzen ausgelöst. "Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Kairo. Dieser Brandanschlag sei die konsequente Fortsetzung der Verherrlichung des Hamas-Terrors auf deutschen Straßen, erklärte der Zentralrat der Juden in Deutschland.

Hohes Pensionsplus wird fixiert

Wien - Die Pensionserhöhung für das kommende Jahr steht endgültig fest. Das Plus von 9,7 Prozent war zuvor schon klar gewesen, allerdings musste heute im Nationalrat legistisch fixiert werden, dass es oberhalb der Höchstbeitragsgrundlage nur einen Fixbetrag gibt. Zudem wird ein durch die extrem hohe Teuerung drohender Werteverlust der Bezüge von Neu-Pensionisten verhindert. Für die NEOS sind die Vorschläge zu teuer, weshalb sie sie ablehnten.

