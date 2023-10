Diversion für Glatz-Kremsner im Kurz-Prozess

Wien - Im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei weitere Beschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss ist es am Mittwoch zu einer ersten Entscheidung gekommen: Im Fall der ehemaligen Casinos-Chefin und einstigen ÖVP-Vizeobfrau Bettina Glatz-Kremsner kam es zu einer Diversion. Neben Kurz steht auch dessen Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli vor Gericht. Deren Verfahren wurde ausgeschieden, beide beantragten einen Freispruch.

Hamas: 471 Tote bei Raketeneinschlag an Gaza-Spital

Washington/Jerusalem - Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind bei dem verheerenden Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza 471 Palästinenser getötet worden. Israel macht dafür eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen verantwortlich und legte Beweise vor, die das belegen sollen. Die palästinensische Seite sowie zahlreiche arabische Staaten geben Israel die Schuld.

Vermisster österreichisch-israelischer Staatsbürger tot

Wien - Ein weiterer vermisster österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger ist tot. Das teilte das Außenministerium am Mittwoch der APA mit. Der Mann galt seit der Vorwoche, als die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angriff und ein beispielloses Massaker anrichtete, als vermisst. Damit ist noch der Verbleib eines weiteren, seit dem Hamas-Angriff vermissten Österreichers ungeklärt.

Biden warnt Israel vor Fehlern wie nach 9/11

Washington/Kairo - US-Präsident Joe Biden hat Israel die Unterstützung seines Landes zugesichert, zugleich zu einem maßvollen Vorgehen gemahnt. Man solle nicht die "Fehler" der USA nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 wiederholen, sagte Biden am Mittwoch in Tel Aviv. Er kündigte "nie da gewesene Hilfen" für Israel an. Es werde auch neue humanitäre Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland in Höhe von 100 Mio. Dollar (rund 95 Mio. Euro) geben.

Terrorwarnung in Österreich auf zweithöchste Stufe erhöht

Wien - Wegen der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt und des Terroranschlags in Brüssel sehen die Sicherheitsbehörden auch in Österreich eine "konkrete Gefährdungslage und erhöhte Anschlagsgefahr". Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch mitteilte, wird die Terrorwarnung deshalb auf die zweithöchste Stufe angehoben. Seit März 2022 galt in Österreich die Warnstufe "erhöht".

Kinderschutzpaket im Nationalrat beschlossen

Wien - Im Nationalrat ist am Mittwoch ein Teil des Kinderschutzpakets einstimmig beschlossen worden. Neben der Neubezeichnung des Tatbestands in "bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial" (statt "pornografische Darstellungen Minderjähriger") umfassen die Änderungen im Strafgesetzbuch eine Erhöhung der Strafrahmen. Bei Herstellung und Verbreitung von einschlägigem Material droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Zudem wurde das Tätigkeitsverbot ausgeweitet.

Lebenslang wegen tödlicher Schüsse auf Ex-Schwager in OÖ

Steyr - Ein 38-Jähriger ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Mordes nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen votierten einstimmig für schuldig im Sinne der Anklage. Der Mann soll Anfang März seinen Ex-Schwager in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) mit zwei Schüssen aus einer legal besessenen Pistole getötet haben. Der Angeklagte hatte "die Verantwortung für den Mord" übernommen.

Mann attackierte in OÖ Internet-Bekanntschaft mit Messer

Regau - Ein 26-Jähriger soll Dienstagabend in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine 34-Jährige, die er nur aus dem Netz kannte, in ihrer Wohnung aufgesucht und mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Als er die Frau später zu seinem Auto bringen wollte, wurde er von einem Passanten gestört und flüchtete. Tags darauf wurde er im Zuge einer Großfahndung gefasst. Zuvor hatte er sich im Innviertel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und war gegen einen Strommasten gerast.

