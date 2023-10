Musk erwägt laut Bericht Rückzug von X aus EU

San Francisco/EU-weit/Brüssel - Elon Musk erwägt laut einem Medienbericht, seine Online-Plattform X, ehemals Twitter, aus der Europäischen Union abzuziehen. Auslöser sei die Unzufriedenheit des Tech-Milliardärs mit dem Digital-Gesetz DSA, schrieb die Website "Business Insider" in der Nacht auf Donnerstag unter Berufung auf eine mit dem Unternehmen vertraute Person. Das DSA-Gesetz (Digital Services Act) verpflichtet große Online-Plattformen, konsequent und schnell unter anderem gegen Hassrede vorzugehen.

Ägypten will "dauerhaft" Gaza-Hilfslieferungen ermöglichen

Kairo - Ägypten hat einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen angekündigt. "Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt", erklärte Präsidentensprecher Ahmed Fahmy ohne einen Zeitpunkt für einen möglichen Beginn der Lieferungen zu nennen.

Siedler töten laut Bericht Palästinenser im Westjordanland

Beirut - Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein Palästinenser von Siedlern getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah am späten Mittwoch laut der Nachrichtenseite Ynet mitteilte, starb der 21-Jährige in der Nähe des Dorfes Dura al-Qara im zentralen Westjordanland durch Schüsse von Siedlern. Zuvor waren zwei Jugendliche nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten in der Nähe von Ramallah getötet worden.

EU-Parlament entscheidet über Nahost-Resolutionen

Straßburg - Die Abgeordneten im Europaparlament stimmen am Donnerstag (ab 12.00 Uhr) in Straßburg über mehrere Resolutionen zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas ab. Fast alle Fraktionen im EU-Parlament reichten entsprechende Entschließungsanträge ein. Die Abgeordneten verurteilen demnach die Angriffe der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel und fordern humanitäre Hilfe für die Menschen in dem Palästinensergebiet sowie in Israel.

Budget-Debatte im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat diskutiert am Donnerstag in einer Ersten Lesung den tags zuvor von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der Budgetrede vorgestellten Entwurf für den Bundeshaushalt, ehe dieser zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss wandert. Beschlossen werden soll am Donnerstag unter anderem eine Möglichkeit zur Aberkennung von Ehrenzeichen.

Viennale startet mit "Magyar�zat mindenre" in 61. Ausgabe

Wien - Die Viennale startet am Donnerstagabend in ihre 61. Ausgabe. Der Startschuss für Österreichs größtes Filmfestival fällt im Wiener Gartenbaukino, wo der politische Film "Magyar�zat mindenre" des ungarischen Regisseurs G�bor Reisz zu sehen sein wird. Als Abschlussfilm wählte Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi das tragikomische Kammerspiel "Yannick" von Quentin Dupieux aus. Der Streifen ist am 31. Oktober im Anschluss an die Abschlussgala samt Preisverleihung zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red