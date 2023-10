Ägypten will "dauerhaft" Gaza-Hilfslieferungen ermöglichen

Kairo - Ägypten hat einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen angekündigt. "Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt", erklärte Präsidentensprecher Ahmed Fahmy ohne einen Zeitpunkt für einen möglichen Beginn der Lieferungen zu nennen.

Zweifel an Opferzahl von Raketeneinschlag bei Gaza-Spital

Washington/Jerusalem - Beim Einschlag einer Rakete vor dem Al-Ahli-Arab-Spial in Gaza sollen nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums am Dienstagabend 471 Menschen getötet worden sein. Es gibt allerdings Zweifel an dieser Darstellung. Am Donnerstag betonte auch die israelische Armee, dass die Zahl der "tragischen Todesfälle" übertrieben worden sei. Zuvor sprach eine europäische Geheimdienstquelle von "eher dutzenden als hunderten Opfern".

Fünf Palästinenser im Westjordanland getötet

Beirut - Im Westjordanland sind bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee fünf Palästinenser getötet und Dutzende verhaftet worden. Das meldete die Zeitung "Haaretz" am Donnerstag auf ihrer Webseite. Zudem töteten laut palästinensischen Angaben Siedler einen palästinensischen Mann. Wie das Gesundheitsministerium in Ramallah laut der Nachrichtenseite Ynet mitteilte, starb der 21-Jährige in der Nähe des Dorfes Dura al-Qara durch Schüsse von Siedlern.

Mehrere russische Luftangriffe in der Ukraine über Nacht

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht Ziele in der Ost-, Süd- und Nordukraine angegriffen. Insgesamt seien 17 verschiedene Waffen, darunter ballistische Raketen, Marschflugkörper und Angriffsdrohnen eingesetzt worden, teilte das ukrainische Militär am Donnerstag mit. Davon schossen die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben drei Drohnen und einen Marschflugkörper ab.

Zufriedenheit mit Gesundheitssystem massiv gesunken

Linz/Wien - Die Zufriedenheit mit dem österreichischen Gesundheitssystem ist laut einer Spectra-Umfrage in den vergangenen zwei Jahren massiv gesunken: 2021 hatten ihm 28 Prozent eine schlechte Note ausgestellt, in der diesjährigen Erhebung (n=1.000, Face-to-Face, Juni) waren bereits 42 Prozent der Ansicht, dass es nur mittelmäßig bis schlecht sei. Zudem ist eine überwiegende Mehrheit überzeugt, dass es sich immer mehr in Richtung Zwei-Kassen-Medizin entwickelt.

Innsbruck-Wahl: ÖVP-Anzengruber tritt mit eigener Liste an

Innsbruck - Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr, Florian Tursky (ÖVP), bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Stall: Der mit der Partei im Unfrieden lebende ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber tritt bei der Wahl als Bürgermeisterkandidat mit einer eigenen Liste an. Dies erfuhr die APA kurz vor einer "Persönlichen Erklärung" Anzengrubers am Donnerstag in Innsbruck aus sicherer Quelle.

Suche nach Bewaffnetem in Innsbruck: Iraker identifiziert

Innsbruck - In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am späten Mittwochabend im Zuge einer groß angelegten Fahndung erfolglos nach einem angeblich bewaffneten Mann gesucht worden. Der Verdächtige soll zuvor von Zeugen mit einer Schusswaffe am Marktplatz gesehen worden sein. Ein Streifeneinsatz unter Beteiligung des Sondereinsatzkommandos Cobra war die Folge. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Gesuchten um einen 18-jährigen Iraker handelt, teilte die Polizei mit.

Nokia will bis zu 14.000 Jobs streichen

Espoo - Der finnische Telekomausrüster Nokia setzt ein neues Sparprogramm auf und will dazu bis zu 14.000 Stellen abbauen. Bis Ende 2026 will Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Mio. und 1,2 Mrd. Euro weniger ausgeben, um das Langfristziel einer operativen Marge von 14 Prozent zu schaffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo bei Helsinki mitteilte.

