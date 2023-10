Ägypten will "dauerhaft" Gaza-Hilfslieferungen ermöglichen

Kairo - Ägypten hat einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen angekündigt. "Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt", erklärte Präsidentensprecher Ahmed Fahmy ohne einen Zeitpunkt für einen möglichen Beginn der Lieferungen zu nennen.

EU-Parlament verurteilt Hamas-Terroranschläge

Straßburg/Brüssel - Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit eine Resolution zum Krieg in Nahost angenommen. Das Parlament verurteilt darin die terroristischen Angriffe der Hamas aufs Schärfste und erkennt das Recht Israels an, sich in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Das Parlament fordert weiters verstärkte humanitäre Hilfe sowie die Garantie, dass keine EU-Gelder direkt oder indirekt den Terrorismus finanzieren.

Hamas greift Israel wieder mit Raketen an

Tel Aviv/Gaza - Nach einer Pause haben militante Palästinenser im Gazastreifen den Beschuss israelischer Ortschaften wieder aufgenommen. In der Küstenstadt Ashkelon und in Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen heulten am Donnerstag wieder die Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Zuvor hatte es etwa 15 Stunden lang keine Angaben zu neuen Raketenangriffen aus dem Küstenstreifen am Mittelmeer gegeben. Auch auf Tel Aviv und das Zentrum Israels wurden Raketen abgefeuert.

Musk: Bericht über Rückzug von X aus Europa ist falsch

San Francisco/EU-weit/Brüssel - Elon Musk hat Spekulationen über einen möglichen Rückzug seines Kurznachrichtendienstes X aus Europa zurückgewiesen. "Ein weiterer, völlig falscher Bericht von 'Business Insider'", schrieb der Milliardär auf der früher als Twitter bekannten Plattform. "Das ist keine echte Publikation." Der Nachrichtenseite "Business Insider" zufolge hat Musk darüber nachgedacht, wegen des regulatorischen Drucks den Dienst für Nutzer in der Europäischen Union zu sperren.

EU genehmigt 4 Milliarden Euro-Aufbauplan Österreichs

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Donnerstag den überarbeiteten Aufbau- und Resilienzplan Österreichs zum Wiederaufbaufonds gebilligt. Wie die Kommission mitteilte, weist der Plan nun ein Volumen von 3,96 Milliarden Euro an Zuschüssen auf. Neu genehmigt wurden 210 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Finanzhilfen aus dem EU-Programm REPowerEU, um erneuerbare Energien und Wasserstoff und die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs schneller voranzubringen.

Scharfe Kritik der Opposition an Budget im Nationalrat

Wien - Kein gutes Haar hat die Opposition am Donnerstag am Budgetentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gelassen. Kritik hagelte es von SPÖ, FPÖ und NEOS bei der sogenannten ersten Lesung im Nationalrat vor allem an den steigenden Staatsschulden. "Hinter uns die Sintflut" wäre der treffendere Titel für die Budgetrede Brunners gewesen, meinten SPÖ und NEOS. Die FPÖ attestierte dem Finanzminister ein glattes "nicht genügend".

Schule im Bezirk Mödling nach Gasaustritt evakuiert

Biedermannsdorf - Nach einem Gasaustritt ist am Donnerstagvormittag die HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsorf im Bezirk Mödling evakuiert worden. Ein technischer Defekt an einem Ölabscheider dürfte dazu geführt haben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Ein Mädchen sei mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus transportiert, weitere vier Schülerinnen und Schüler seien wegen Atembeschwerden ebenfalls ärztlich versorgt worden.

Innsbruck-Wahl: ÖVP-Anzengruber tritt mit eigener Liste an

Innsbruck - Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr, Florian Tursky (ÖVP), bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Stall: ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber tritt bei der Wahl mit einer eigenen Liste an. Dies teilte Anzengruber am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Die Tiroler ÖVP gab kurz darauf bekannt, dass dessen Mitgliedschaft damit automatisch erloschen sei.

