Regierung beruft wegen Nahost-Konflikt Krisenkabinett ein

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben wegen der aktuellen Lage in Nahost für den Freitag (8.00 Uhr) das Krisenkabinett der Bundesregierung einberufen. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA bekannt. Themen sind die aktuelle Lage, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - auch die Sicherheitslage in Österreich.

Grenzübergang zum Gazastreifen wird am Freitag geöffnet

Kairo/Genf - Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird nach Berichten des ägyptischen Fernsehens am Freitag für Hilfslieferungen für das abgeriegelte Palästinensergebiet geöffnet. Das berichtete der staatsnahe TV-Sender Al Kahera News am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Der Rafah-Grenzübergang ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen. Ägypten hatte zuvor einen "dauerhaften" Zugang für Hilfslieferungen angekündigt.

EU-Parlament verurteilt Hamas-Terroranschläge

Straßburg/Brüssel - Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit eine Resolution zum Krieg in Nahost angenommen. Das Parlament verurteilt darin die terroristischen Angriffe der Hamas aufs Schärfste und erkennt das Recht Israels an, sich in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu verteidigen. Das Parlament fordert weiters verstärkte humanitäre Hilfe sowie die Garantie, dass keine EU-Gelder direkt oder indirekt den Terrorismus finanzieren.

Patient nach Anwendung von Fake-Diabetesmittel im Spital

Amsterdam/Wien - Ein Patient oder eine Patientin in Österreich muss nach der Anwendung eines gefälschten Diabetesmittels ("Ozempic") in einem Krankenhaus behandelt werden. Darüber informierte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) am Donnerstag. Außerdem sollen Fälschungen des Diabetes-Pens bereits Patientinnen und Patienten in Österreich erreicht haben. Das BASG warnte davor, dass es weitere Fälschungen geben könnte, die nur schwer oder gar nicht erkennbar sind.

Innsbruck-Wahl: ÖVP-Anzengruber tritt mit eigener Liste an

Innsbruck - Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr, Florian Tursky (ÖVP), bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Stall: ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber tritt bei der Wahl mit einer eigenen Liste an. Dies teilte Anzengruber am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Die Tiroler ÖVP gab kurz darauf bekannt, dass dessen Mitgliedschaft damit automatisch erloschen sei.

Schlepperfahrzeug im Bezirk Lilienfeld angehalten

St. Veit/Gölsen - In St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist am Donnerstagabend ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug angehalten worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht der "NÖN". Es habe sich um etwa 40 Personen, unter ihnen zehn Kinder, davon ein Säugling, gehandelt, sagte Andreas Zenker vom Roten Kreuz. Der Lenker wurde der Polizei zufolge wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.

Teuerster Whisky wird im November versteigert

London - Der wohl wertvollste Whiskys der Welt kommt in London unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby's kündigte an, am 18. November eine Flasche des schottischen "The Macallan 1926 Adami" zu versteigern. Der Schätzpreis liege bei 750.000 bis 1,2 Millionen Pfund (860.000 bis 1,38 Mio Euro), teilte Sotheby's am Donnerstag mit. Im Herbst 2019 war eine 0,75-Liter-Flasche "The Macallan 1926 Fine and Rare" für den Weltrekordpreis von knapp 1,5 Millionen Pfund versteigert worden.

