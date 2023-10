Gaza-Hilfe soll vor Bodenoffensive Israels anlaufen

Kairo/Washington - Kurz vor der drohenden Bodenoffensive Israels gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen kommt in das Ringen um dringend nötige Hilfe für die Bevölkerung Bewegung. Die in Ägypten am Grenzübergang Rafah lagernden Hilfsgüter sollen nach israelischen Angaben spätestens am Samstag im Gazastreifen ankommen. Israel kündigte eine baldige Bodenoffensive an. US-Präsident Joe Biden will beim Kongress ein Hilfspaket mit "beispielloser Hilfe für Israel" beantragen.

Kurz wird am Freitag vor Gericht erstmals befragt

Wien - Der Prozess gegen Sebastian Kurz wird am Freitag fortgesetzt. Erst dann wird der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef selbst zu Wort kommen. Kurz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Mit ihm beschuldigt ist wegen des gleichen Delikts sein ehemaliger Kabinettchef und Vertrauter Bernhard Bonelli.

Weitgehende Entwarnung nach Entführungsalarm in OÖ

Ohlsdorf - Im Fall einer mutmaßlichen Kindesentführung in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am späten Donnerstagnachmittag hat die Polizei Freitagfrüh weitgehend Entwarnung gegeben. Man gehe davon aus, dass nichts dahinter sein dürfte, allerdings werden noch weitere Ermittlungen geführt, hieß es auf Anfrage.

3. Runde zu Metaller-KV: Einigung oder Betriebsversammlungen

Wien - In der Metalltechnischen Industrie treffen sich Freitagmittag die Sozialpartner zur dritten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2024. Derzeit sind beide Seiten noch sehr weit auseinander, gibt es keine Einigung folgen Betriebsversammlungen, drohen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Schneller ging es bei den Brauern, sie haben sich nach zwei Runden auf eine Lohnerhöhung von 8,1 Prozent plus einer Einmalzahlung von 36 Euro monatlich geeinigt.

Kroatischer Premier Plenković bei Nehammer

Wien - Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković kommt am Freitag zu einem Besuch nach Wien, um Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zu treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Nehammer dürften die Vorbereitung des EU-Gipfels kommende Woche sowie die Migrationspolitik stehen. Das jüngste Schengen-Mitglied Kroatien konnte nur wenige Monate vom grenzenlosen Reisen profitieren: Am Samstag führt Slowenien wieder Grenzkontrollen ein.

Bundesheer-Hubschrauber in Oberösterreich ausgebrannt

Wien - Am Donnerstagabend ist in Oberösterreich ein Bundesheer-Hubschrauber im Zuge einer Zwischenlandung verunglückt und ausgebrannt. Die Besatzung konnte die Maschine noch rechtzeitig verlassen, gab das Verteidigungsministeriums bekannt. Laut Polizei erlitt eine Person schwere Verletzungen, fünf weitere Personen wurden demnach leicht verletzt. Laut Bundesheer konnten fünf Soldaten am Abend wieder aus dem Spital entlassen werden.

