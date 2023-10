Kurz wird am Freitag vor Gericht erstmals befragt

Wien - Der Prozess gegen Sebastian Kurz wird am Freitag fortgesetzt. Erst dann wird der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef selbst zu Wort kommen. Kurz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt zu haben. Mit ihm beschuldigt ist wegen des gleichen Delikts sein ehemaliger Kabinettchef und Vertrauter Bernhard Bonelli.

Gaza-Hilfe soll vor Bodenoffensive Israels anlaufen

Kairo/Washington - Kurz vor der drohenden Bodenoffensive Israels gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen kommt in das Ringen um dringend nötige Hilfe für die Bevölkerung Bewegung. Die in Ägypten am Grenzübergang Rafah lagernden Hilfsgüter sollen nach israelischen Angaben spätestens am Samstag im Gazastreifen ankommen. Israel kündigte eine baldige Bodenoffensive an. US-Präsident Joe Biden will beim Kongress ein Hilfspaket mit "beispielloser Hilfe für Israel" beantragen.

Weitere israelische Luftangriffe auf Hamas in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement von Stellungen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es.

Israelische Stadt an der Grenze zum Libanon wird evakuiert

Tel Aviv - Nach tagelangen Spannungen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona bekanntgegeben. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. Die Entscheidung traf demnach die Armee, umgesetzt wird die Evakuierung von der Stadtverwaltung, dem Tourismusministerium und dem Verteidigungsministerium.

Weitgehende Entwarnung nach Entführungsalarm in OÖ

Ohlsdorf - Im Fall einer mutmaßlichen Kindesentführung in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) am späten Donnerstagnachmittag hat die Polizei Freitagfrüh weitgehend Entwarnung gegeben. Man gehe davon aus, dass nichts dahinter sein dürfte, allerdings werden noch weitere Ermittlungen geführt, hieß es auf Anfrage.

3. Runde zu Metaller-KV: Einigung oder Betriebsversammlungen

Wien - In der Metalltechnischen Industrie treffen sich Freitagmittag die Sozialpartner zur dritten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2024. Derzeit sind beide Seiten noch sehr weit auseinander, gibt es keine Einigung folgen Betriebsversammlungen, drohen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Schneller ging es bei den Brauern, sie haben sich nach zwei Runden auf eine Lohnerhöhung von 8,1 Prozent plus einer Einmalzahlung von 36 Euro monatlich geeinigt.

Kroatischer Premier Plenković bei Nehammer

Wien - Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković kommt am Freitag zu einem Besuch nach Wien, um Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) zu treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Nehammer dürften die Vorbereitung des EU-Gipfels kommende Woche sowie die Migrationspolitik stehen. Das jüngste Schengen-Mitglied Kroatien konnte nur wenige Monate vom grenzenlosen Reisen profitieren: Am Samstag führt Slowenien wieder Grenzkontrollen ein.

Schlepperfahrzeug mit 47 Personen in NÖ angehalten

St. Veit/Gölsen - In St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist am Donnerstagabend ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug gestoppt worden. Im Laderaum des Klein-Lkw hatten sich nach Polizeiangaben vom Freitag 47 türkische Staatsbürger, unter ihnen auch mehrere Kinder, befunden. Drei Personen suchten um Asyl an. Der Lenker wurde festgenommen. Der ukrainische Staatsbürger hatte laut Polizei zuvor zu flüchten versucht. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red