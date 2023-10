Weitere israelische Luftangriffe auf Hamas in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement von Stellungen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es.

Israelische Stadt an der Grenze zum Libanon wird evakuiert

Tel Aviv - Nach tagelangen Spannungen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona bekanntgegeben. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. Die Entscheidung traf demnach die Armee, umgesetzt wird die Evakuierung von der Stadtverwaltung, dem Tourismusministerium und dem Verteidigungsministerium.

Autor Salman Rushdie bei Frankfurter Buchmesse

Frankfurt am Main - Der diesjährige Friedenspreisträger Salman Rushdie wird am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Pressekonferenz dürften enorm sein, denn der indisch-britische Autor war nach jahrelanger Verfolgung durch islamische Extremisten 2022 bei einem Attentat in den USA schwer verletzt worden. Am Sonntag erhält der 76-Jährige in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Untreue-Prozess gegen NÖ Ex-Landesrätin Bohuslav am Mittwoch

St. Pölten/Schwechat - Die ehemalige niederösterreichische ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav muss sich am kommenden Mittwoch am Landesgericht St. Pölten im Zusammenhang mit der Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) wegen Untreue verantworten. Der nunmehrigen kaufmännischen Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper und zwei ehemaligen Landesbeamten wird vorgeworfen, das Land durch die Auszahlung von Fördergeldern wissentlich am Vermögen geschädigt zu haben.

Krankenkasse zweifelt an Regierungsversprechen

Wien - Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf der Arbeitnehmerseite, sorgt sich, dass wichtige von der Regierung im Sommer gemachte Zusagen im Gesundheitsbereich nun doch nicht umgesetzt werden. Der jüngste Entwurf zum Gesundheitsreformmaßnahmen-Finanzierungsgesetzes (GesRefFinG) lasse dies befürchten, meinte er in einer Aussendung. Die von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) versprochenen 100 zusätzlichen Kassenstellen für Ärzte könnten sich damit verzögern.

Schlepperfahrzeug mit 47 Personen in NÖ angehalten

St. Veit/Gölsen - In St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist am Donnerstagabend ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug gestoppt worden. Im Laderaum des Klein-Lkw hatten sich nach Polizeiangaben vom Freitag 47 türkische Staatsbürger, unter ihnen auch mehrere Kinder, befunden. Drei Personen suchten um Asyl an. Der Lenker wurde festgenommen. Der ukrainische Staatsbürger hatte laut Polizei zuvor zu flüchten versucht. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

