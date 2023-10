Justiz-Sektionschef Pilnacek gestorben

Wien - Der suspendierte Sektionschef des Justizministeriums, Christian Pilnacek, ist in der Nacht auf Freitag im Alter von 60 Jahren gestorben. Das Justizministerium bestätigte auf APA-Anfrage einen Online-Bericht des Nachrichtenmagazin "profil".

Ägypten entfernt Betonblöcke an Grenze für Gaza-Hilfen

Kairo/Washington - In Ägypten haben offenbar die Vorbereitungen für eine Öffnung der Grenze zum Gazastreifen für die dringend benötigten Hilfslieferungen begonnen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurden Betonblöcke nahe der Grenze zu dem abgeriegelten Palästinensergebiet entfernt. Zunächst sollen aber nur 20 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren dürfen, benötigt werden laut UNO 2.000.

Nehammer nach Krisenkabinett: "Keine konkrete Bedrohung"

Wien - Die Regierungsspitze hat nach einer Sitzung des Krisenkabinetts wegen der jüngsten Zuspitzung im Nahen Osten zu erhöhter Wachsamkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. Anschlagsgefahr in Österreich gebe es akut keine, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach der Sitzung im Verteidigungsministerium vor Journalisten. "Es gibt derzeit keine konkrete Bedrohungslage", sagte er. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) forderte zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten.

Weitere israelische Luftangriffe auf Hamas in Gaza

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement von Stellungen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen in der Nacht mehr als 100 Stellungen an und töteten auch ein an den Terrorattacken in Israel vor knapp zwei Wochen in Israel beteiligtes Hamas-Mitglied, teilte die israelische Armee am Freitagmorgen mit. Unter anderem seien ein Tunnel, Waffenlager sowie Dutzende von Kommandozentren bombardiert worden, hieß es.

18 Monate in Prozess nach Waffenfunden bei Rechtsrockern

Ried im Innkreis - Nach großen Waffenfunden bei Rechtsrockern im Juni hat sich am Freitag ein ehemaliger Rädelsführer der Neonazigruppe "Objekt 21" in Ried im Innkreis wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten müssen. Das Urteil für den Geständigen, gegen den noch Ermittlungen nach Verbots- und Waffengesetz sowie wegen des Verdachts der kriminellen Vereinigung laufen: eineinhalb Jahre Haft, nicht rechtskräftig.

Sturm sorgte für Windspitzen bis 170 km/h in Tirol

Wien - Der angekündigte stürmische Südföhn hat am Freitag (Stand bis 10.00 Uhr) am Tiroler Patscherkofel für Windspitzen bis 170 km/h gesorgt, für Teile Tirols hat Geosphere Austria (früher ZAMG) auch die dritthöchste Warnstufe "Orange" ausgegeben. 138 km/h wurden in den Hohen Tauern bei der Rudolfshütte in Salzburg gemessen, 132 km/h Sonnwendstein beim Semmering in Niederösterreich.

Fahrplanwechsel: ÖBB weiten Angebot aus

Wien - Der Trend zum Bahnfahren hält an und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen dem Rechnung tragen. Im Zuge des Fahrplanwechsels per 10. Dezember wird das Angebot im Nah-, Regional- und Nachtverkehr ausgeweitet, kündigte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Freitag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz an. Die Preise waren zuletzt im Juni um 5,8 Prozent angehoben worden, die nächste Steigerung soll frühestens im kommenden Sommer erfolgen.

Autor Salman Rushdie bei Frankfurter Buchmesse

Frankfurt am Main - Der diesjährige Friedenspreisträger Salman Rushdie wird am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Pressekonferenz dürften enorm sein, denn der indisch-britische Autor war nach jahrelanger Verfolgung durch islamische Extremisten 2022 bei einem Attentat in den USA schwer verletzt worden. Am Sonntag erhält der 76-Jährige in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

