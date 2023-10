Metaller weiter uneins - Betriebsversammlungen am Montag

Wien - Holpriger hätte die dritte Runde in den Metaller-KV-Verhandlungen am Freitag kaum verlaufen können. Zwar wurden die Gespräche gestartet, nachdem die Arbeitgebervertreter anonyme Drohungen gegen sie beklagten und die Gewerkschaft diese verurteilte, doch der ergebnislose Abbruch folgte beinahe auf dem Fuß nach nur drei Stunden. Die Standpunkte lagen wohl schon vorher allzu weit auseinander. Nun folgen am 23. Oktober Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie.

Kurz wollte Schmids Ambitionen angeblich einbremsen

Wien - Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn vor Gericht Stellung genommen. Ihm wird Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Kurz betonte abermals seine Unschuld und begründete seine Aussagen zum Teil mit der Stimmung im U-Ausschuss. Er blieb bei seinen Schilderungen der Vorgänge rund um die Bestellung der ÖBAG-Spitze. In seinem Chat mit Thomas Schmid habe er sogar dessen Ambitionen einbremsen wollen, sagte Kurz.

Heftiger Sturm in Tirol, Mann wurde von Baum erschlagen

Wien - Der stürmische Südföhn in Tirol mit Windspitzen von bis zu 200 km/h am Patscherkofel hat am Freitag ein Todesopfer gefordert. Ein 86-Jähriger wurde auf einer Forststraße in Landeck von einem umfallenden Baum erschlagen, bestätigte die Polizei der APA mehrere Medienberichte. Der Mann war aus dem Auto gestiegen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. In dem Moment stürzten plötzlich zwei weitere Bäume um, einer davon traf den 86-Jährigen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Grenzöffnung für Gaza-Hilfen lässt noch auf sich warten

Kairo/Washington - Die humanitären Hilfsgüter für mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen stecken weiter in Ägypten fest. Grund seien die Auflagen, die an die Öffnung des Grenzpostens und die Weiterleitung zu den Bedürftigen gestellt wurden, sagte UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Freitag direkt vor dem Grenzübergang Rafah auf ägyptischer Seite. "Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lastwagen so schnell wie möglich in Bewegung gesetzt werden, und so viele wie möglich", sagte er.

Israelische Stadt an der Grenze zum Libanon wird evakuiert

Tel Aviv - Nach tagelangen Spannungen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die Evakuierung der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona bekanntgegeben. Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. An der israelisch-libanesischen Grenze kam es indes am Freitag erneut zu Gefechten.

Kroatischer Premier spielt Grenzkontrollen herunter

Wien - Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković spielt die Bedeutung der ab dem morgigen Samstag neuerlich geltenden Grenzkontrollen zu seinem Land herunter. "Das sind alles Maßnahmen von vorübergehendem Charakter", sagte Plenković am Freitag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. Dieser bezeichnete Grenzschließung als Folge von "Maßnahmen Italiens", die dazu geführt hätten, "dass auch Slowenien nachziehen musste".

Beamten-Runde eins ohne Forderungen

Wien - Wie erwartet noch ohne die Übergabe von Forderungen ist am Freitag die erste Gehaltsrunde im öffentlichen Dienst ins Szene gegangen. Wie üblich zu Beginn außer Streit gestellt wurden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, nämlich eine Inflation im Jahresvergleich von 9,15 Prozent sowie ein negatives Wirtschaftswachstum zwischen 0,4 und 0,8 Prozent, berichteten die Regierungsvertreter im Anschluss.

FPÖ beantragt Nationalrats-Sondersitzung zu Neutralität

Wien - Die Parlamentarier werden mit ein wenig Verzögerung in die Herbstferien starten müssen. Denn die FPÖ hat eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt, bei der der "Dringliche Antrag" der Freiheitlichen zu Neutralität und Souveränität am 25. Oktober erst ab 16 Uhr behandelt wird. Das teilte die Parlamentskorrespondenz Freitagnachmittag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red