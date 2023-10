Israel weitet Kampfeinsatz gegen Hamas aus

Tel Aviv/Gaza - Israel will das militärische Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen nach zweiwöchigem Bombardement ausweiten. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. Auch im besetzten Westjordanland geht Israel verstärkt gegen militante Palästinenser vor. In der Nacht zum Sonntag griff die Armee nach eigenen Angaben kurz vor einem geplanten Anschlag eine "Terrorzelle" in einer Moschee im Flüchtlingslager Jenin an.

Israelische Fahne von Wiener Stadttempel gerissen

Wien - In der Nacht auf Samstag ist eine israelische Fahne vom Wiener Stadttempel gerissen worden. Ein Video davon, das einen Mann bei der wohl politisch motivierten Aktion zeigt, wurde am Abend von Bini Guttmann, einem Vorstandsmitglied des "World Jewish Congress" online gestellt. Laut "Kurier" hat die Polizei den Vorfall bestätigt. Er soll sich um 2 Uhr nachts ereignet haben. Laut Polizei ist man noch auf der Suche nach den Tätern.

Grünen-Chef Kogler für Koalitionen ohne FPÖ

Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hofft auf kreative Koalitionsvarianten nach der Nationalratswahl 2024. Wichtig sei, bei Klima, Umweltschutz, sozialer Absicherung, Justiz oder Frauenförderung auch in Zukunft etwas weiterzubringen, sagte er im APA-Interview. Eine deutliche Mehrheit wolle FPÖ-Chef Herbert Kickl jedenfalls nicht als Bundeskanzler. Das jüngst vorgestellte Budget für 2024 verteidigte Kogler, das Projekt Klimaschutzgesetz sah er weiter auf der Agenda.

Relative Mehrheit für EU-Verteidigungsbündnis

Wien - Erstmals gibt es hierzulande eine relative Mehrheit, die der Ansicht ist, dass Österreich in einem europäischen Verteidigungsbündnis besser aufgehoben wäre. In einer Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für die APA - Austria Presse Agentur sprachen sich 48 Prozent dafür aus, 33 Prozent waren dagegen. Weiterhin ablehnend zeigt sich die Bevölkerung, was einen NATO-Beitritt anbelangt. Einen solchen lehnen 66 Prozent der Befragten strikt ab.

Präsidentenwahl in Argentinien

Buenos Aires - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Der libertäre Populist Javier Milei geht am Sonntag als Favorit in die Wahl. Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen sowie die Sozialausgaben kürzen. Auch ein Vize-Präsident und das Parlament werden neu gewählt.

Schweizer wählen ein neues Bundesparlament

Bern - Die Rechtspopulisten sind in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch. Bei der Wahl des Parlaments (Bundesversammlung) dürften sie am Sonntag nach Umfragen zulegen. Sie sind bereits seit 20 Jahren stärkste Partei. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte den Erhebungen zufolge rund zwei Punkte zulegen und auf rund 28 Prozent der Stimmen kommen. Bei den Sozialdemokraten (SP) zeichnet sich auch ein Gewinn ab, auf rund 18 Prozent.

Friedenspreis des deutschen Buchhandels für Salman Rushdie

Frankfurt am Main - Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie wird an diesem Sonntag (11.00 Uhr) in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Die Laudatio auf Rushdie hält der österreichisch-deutsche Schriftsteller Daniel Kehlmann.

Tote und Verletzte bei Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen auf den Süden und den Osten des Landes hat es ukrainischen Behörden zufolge binnen 24 Stunden mindestens neun Tote und mehrere Verletzte gegeben. Mindestens sechs Menschen kamen in Charkiw ums Leben und 14 wurden laut dem regionalen Militärverwalter teils schwer verletzt. Ein Mensch wurde bei der Bombardierung eines Wohnviertels in Krywyj Rih getötet, teilte die Polizei am Samstag mit.

