Südtirol-Wahl: SVP stürzt auf 34,5 Prozent ab

Bozen/Innsbruck - Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) hat bei der Landtagswahl eine beträchtliche Wahlschlappe hinnehmen müssen. Die Partei von Spitzenkandidat und Landeshauptmann Arno Kompatscher stürzte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 41,9 Prozent bei der Wahl 2018 um 7,4 Prozentpunkte auf nunmehr 34,5 Prozent ab - ein neuer Tiefstand. Die SVP verliert somit zwei Mandate und stellt künftig 13 der 35 Mandatare im Südtiroler Landtag.

Dritter Tag im Kurz-Prozess mit Vertrautem Bonelli

Wien - Der Prozess gegen Sebastian Kurz (ÖVP) und anfänglich zwei Mitbeschuldigte wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss bringt kommende Woche den dritten Verhandlungstag. Am Montag soll der einstige Kabinettschef des ehemaligen Bundeskanzlers, Bernhard Bonelli, zu Wort kommen. Ihm wird wie Kurz von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorgeworfen, er habe in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze falsch ausgesagt.

Heftige Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die heftigen Kämpfen zwischen der Ukraine und den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Mehr als 60 feindliche Angriffe seien im Laufe des Tages unter anderem in den Frontabschnitten Kupjansk und Lyman im Osten sowie Awdijiwka und Marjinka nahe Donezk sowie in der Stadt Saporischschja im Südosten abgewehrt worden, berichtete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Sonntagabend auf Facebook.

Massa und Milei in Stichwahl um Argentiniens Präsidentschaft

Buenos Aires - Bei der Präsidentenwahl in Argentinien liegt Regierungskandidat Sergio Massa überraschend an erster Stelle. Der Wirtschaftsminister von der linken Uni�n por la Patria (Vaterlandsunion) kam auf rund 36 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlamt am Sonntagabend (Ortszeit) nach der Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen mit. Auf dem zweiten Platz landete mit 30 Prozent der libertäre Populist Javier Milei, der zuvor als Favorit galt. Beide gehen in die Stichwahl.

Zweiter UNO-Hilfskonvoi im Gazastreifen angekommen

Kairo/Rafah - Eine weitere Hilfslieferung hat den Gazastreifen erreicht. Ein Konvoi aus 14 Lkw sei am Sonntagabend aus Ägypten in den Küstenstreifen gefahren, teilte Juliette Touma, Kommunikationsdirektorin des UNO-Hilfswerks (UNRWA), der Nachrichtenagentur Reuters per Telefon aus Amman mit. Nach tagelangem Ringen um die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen war am Samstag die erste Hilfslieferung aus 20 Lkw im Palästinensergebiet angekommen.

Israel zerstörte zwei Hisbollah-Stellungen im Südlibanon

Tel Aviv - Israelische Flugzeuge haben nach israelischen Militärangaben zwei Zellen der Hisbollah im Libanon getroffen. Von den beiden Stellungen aus sollten Panzerabwehrraketen und Raketen auf Israel abgefeuert werden, erklärte das israelische Militär in der Nacht auf Montag. Nach Angaben der Armee befand sich eine Zelle in der Nähe der israelischen Stadt Mattat, etwa 13 Kilometer südwestlich von Aitaroun. Die andere befand sich weiter nördlich im umstrittenen Gebiet der Shebaa-Farmen.

EU-Außenminister beraten über Nahost-Krise und Ukraine

Brüssel - Die Außenminister der 27 EU-Staaten, darunter der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), wollen am Montag in Luxemburg über die Nahost-Krise und die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Beim Thema Nahost geht es um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, eine regionale Eskalation des Konflikts zu verhindern. Mit Blick auf die Ukraine muss geklärt werden, wie sich die EU an Sicherheitszusagen des Westens beteiligen sollte.

Metaller-KV - Betriebsversammlungen nach holpriger 3. Runde

Wien/Österreich-weit - In der Metalltechnische Industrie starten am Montag Betriebsversammlungen, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen am vergangenen Freitag in der dritten Runde gescheitert sind. Holpriger hätten die Gespräche kaum verlaufen können: Zunächst sagten Arbeitgebervertreter die Verhandlung aufgrund anonymer Drohungen kurzfristig ab, dann wurden auch die danach wieder aufgenommenen Gespräche nach kurzer Zeit ergebnislos abgebrochen. Zu weit auseinander lagen die Positionen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red