Südtirol-Wahl: SVP stürzt auf 34,5 Prozent ab

Bozen/Innsbruck - Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) hat bei der Landtagswahl eine beträchtliche Wahlschlappe hinnehmen müssen. Die Partei von Spitzenkandidat und LH Arno Kompatscher stürzte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 41,9 Prozent bei der Wahl 2018 um 7,4 Prozentpunkte auf nunmehr 34,5 Prozent ab - ein neuer Tiefstand. Die SVP verliert zwei Mandate und stellt künftig 13 der 35 Mandatare im Südtiroler Landtag. Es dürfte daher mindestens eine Dreierkoalition blühen.

EU-Außenminister beraten über Feuerpause in Nahost

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und -minister ringen um eine gemeinsame Linie im Nahost-Konflikt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob eine humanitäre Feuerpause gefordert werden soll. Während EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zum Auftakt des Treffens in Luxemburg am Montag für eine Feuerpause warb, wollte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem nicht direkt anschließen. Man müsse sich in die Lage Israels hineinversetzen, betonte er.

Israel schickte vereinzelt Bodentruppen in Gazastreifen

Gaza - Vereinzelte israelische Bodentrupps sind dem Militär zufolge in der Nacht in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und nach den von der Hamas genommenen Geiseln zu suchen. 222 Menschen seien von der radikal-islamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Montag. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich auf Ziele der Hamas.

Mehrere Israel-Flaggen in Österreich von Masten gerissen

Salzburg/Linz - Nach dem auf einem Video gut dokumentierten Herunterreißen einer israelischen Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt in der Nacht auf Samstag ist es am Sonntagabend auch in der Stadt Salzburg und in Linz zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Vor dem Schloss Mirabell in Salzburg ist die aus Solidarität mit den Opfern des Terrorangriffs der Hamas gehisste Israel-Flagge nach dem 12. und 17. Oktober mittlerweile zum dritten Mal von einem Fahnenmast gerissen worden.

Heftige Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die heftigen Kämpfe zwischen der Ukraine und den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag alle von den russischen Streitkräften gestarteten Drohnen und eine Rakete ab. Alle 14 Drohnen seien zerstört worden, darunter seien 13 vom iranischen Typ Shahed, teilte die Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch der Marschflugkörper sei zerstört worden.

Firmen- und Privatinsolvenzen heuer kräftig gestiegen

Wien - Die Anzahl der Firmenpleiten in Österreich ist in den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr kräftig gestiegen - bis Ende September gab es 4.059 Insolvenzen, das ist ein Anstieg um fast 13 Prozent und der höchste Wert der letzten fünf Jahre, wie aus der aktuellen Statistik des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) hervorgeht. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet der AKV mit 5.500 Firmeninsolvenzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red