Südtirol-Wahl: SVP stürzt auf 34,5 Prozent ab

Bozen/Innsbruck - Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) hat bei der Landtagswahl eine beträchtliche Wahlschlappe hinnehmen müssen. Die Partei von Spitzenkandidat und LH Arno Kompatscher stürzte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 41,9 Prozent bei der Wahl 2018 um 7,4 Prozentpunkte auf nunmehr 34,5 Prozent ab - ein neuer Tiefstand. Die SVP verliert zwei Mandate und stellt künftig 13 der 35 Mandatare im Südtiroler Landtag. Es dürfte daher mindestens eine Dreierkoalition blühen.

U-Ausschuss für Kurz-Vertrauten Bonelli "Minenfeld"

Wien - Mit dem einstigen Kabinettschef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Bernhard Bonelli, ist am Montag der letzte von anfänglich drei wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss Beschuldigten vor Gericht befragt worden. Ihm wird vorgeworfen, er habe in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze nicht die Wahrheit gesagt. Bonelli stellte sich als Idealist dar, für den der U-Ausschuss ein "Minenfeld" gewesen sei. Er sieht sich von der Justiz ungerecht behandelt.

EU-Außenminister beraten über Feuerpause in Nahost

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und -minister ringen um eine gemeinsame Linie im Nahost-Konflikt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob eine humanitäre Feuerpause gefordert werden soll. Während EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zum Auftakt des Treffens in Luxemburg am Montag für eine Feuerpause warb, wollte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem nicht direkt anschließen. Man müsse sich in die Lage Israels hineinversetzen, betonte er.

Metaller-KV - Gewerkschaft setzt notfalls auf Kampfmaßnahmen

Wien/Österreich-weit - In der Metalltechnischen Industrie sowie in der Metallindustrie haben am Montag Betriebsversammlungen begonnen, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen am vergangenen Freitag in der dritten Runde gescheitert sind. Für Montag wurden, wie die Gewerkschaft PRO-GE mitteilte, rund 80 Betriebsversammlungen österreichweit angesetzt. So versammelten sich in der ÖGB-Zentrale rund 300 Beschäftigte der Aufzug-Hersteller Schindler, Otis, Kone und TK Elevator.

Israel schickte vereinzelt Bodentruppen in Gazastreifen

Gaza - Vereinzelte israelische Bodentrupps sind dem Militär zufolge in der Nacht in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und nach den von der Hamas genommenen Geiseln zu suchen. 222 Menschen seien von der radikal-islamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Montag. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich auf Ziele der Hamas.

Massa und Milei in Stichwahl um Argentiniens Präsidentschaft

Buenos Aires - Stichwahl in Argentinien: Der argentinische linksperonistische Wirtschaftsminister Sergio Massa und der ultra-liberale, populistische Klimaskeptiker Javier Milei treten in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl im November gegeneinander an. Das geht aus Ergebnissen der ersten Wahlrunde am Sonntag hervor. Der 51-jährige Massa, der bereits 2015 Kandidat war und sich während des Wahlkampfs von seiner Regierung distanziert hatte, lag demzufolge mit 36,6 Prozent vorn.

Heftige Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die heftigen Kämpfe zwischen der Ukraine und den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag alle von den russischen Streitkräften gestarteten Drohnen und eine Rakete ab. Alle 14 Drohnen seien zerstört worden, darunter seien 13 vom iranischen Typ Shahed, teilte die Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch der Marschflugkörper sei zerstört worden.

Firmen- und Privatinsolvenzen heuer kräftig gestiegen

Wien - Die Anzahl der Firmenpleiten in Österreich ist in den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr kräftig gestiegen - bis Ende September gab es 4.059 Insolvenzen, das ist ein Anstieg um fast 13 Prozent und der höchste Wert der letzten fünf Jahre, wie aus der aktuellen Statistik des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) hervorgeht. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet der AKV mit 5.500 Firmeninsolvenzen.

