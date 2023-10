Betroffene erhielt gefälschte "Abnehmspritze" von ihrem Arzt

Wien/Innsbruck/Salzburg - Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass eine Patientin nach der Anwendung eines gefälschten Diabetesmittels ("Ozempic") in einem Spital behandelt werden musste. Über ihre Anwälte stellte sie nun klar, dass sie das Medikament nicht online bestellt, sondern von ihrem behandelnden Arzt bekommen hatte. "Sie will, dass andere gewarnt werden, dass sie es über eine legale Quelle bekommen hat", sagte ihre Juristin der APA. Der Frau geht es mittlerweile wieder gut.

Israel schickte vereinzelt Bodentruppen in Gazastreifen

Gaza - Vereinzelte israelische Bodentrupps sind dem Militär zufolge in der Nacht in den Gazastreifen vorgedrungen, um gegen palästinensische Kämpfer vorzugehen und nach den von der Hamas genommenen Geiseln zu suchen. 222 Menschen seien von der radikal-islamischen Hamas bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Montag. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen konzentrierten sich auf Ziele der Hamas.

Mehrere Israel-Flaggen in Österreich von Masten gerissen

Salzburg/Linz - Nach dem Herunterreißen einer israelischen Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt in der Nacht auf Samstag ist es Sonntagabend auch in der Stadt Salzburg und in Linz zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Innenminister Gerhard Karner betonte am Montag, man würde alles tun, um die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung zu gewährleisten, habe man doch "eine besondere historische Verantwortung". Man lasse sich nicht einschüchtern, betonte man in der israelischen Botschaft.

Dritter UNO-Hilfskonvoi im Gazastreifen angekommen

Kairo/Rafah - Ein dritter Konvoi mit Hilfsgütern hat am Montag den ägyptischen Grenzübergang Rafah erreicht, um in den belagerten Gazastreifen zu gelangen. Das teilten ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation und zwei Sicherheitsbeamte mit. Am Samstag und Sonntag passierten bereits 34 Lastwagen die Stadt. Die Zahl der Lastwagen im Konvoi am Montag war ähnlich hoch wie an den beiden anderen Tagen, so die Mitarbeiter der Hilfsorganisation und die Sicherheitsbeamten.

U-Ausschuss für Kurz-Vertrauten Bonelli "Minenfeld"

Wien - Mit dem einstigen Kabinettschef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Bernhard Bonelli, ist am Montag der letzte von anfänglich drei wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss Beschuldigten vor Gericht befragt worden. Ihm wird vorgeworfen, er habe in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze nicht die Wahrheit gesagt. Bonelli stellte sich als Idealist dar, für den der U-Ausschuss ein "Minenfeld" gewesen sei. Er sieht sich von der Justiz ungerecht behandelt.

EU-Außenminister beraten über Feuerpause in Nahost

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und -minister ringen um eine gemeinsame Linie im Nahost-Konflikt. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob eine humanitäre Feuerpause gefordert werden soll. Während EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zum Auftakt des Treffens in Luxemburg am Montag für eine Feuerpause warb, wollte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem nicht direkt anschließen. Man müsse sich in die Lage Israels hineinversetzen, betonte er.

Metaller-KV - Gewerkschaft setzt notfalls auf Kampfmaßnahmen

Wien/Österreich-weit - In der Metalltechnischen Industrie sowie in der Metallindustrie haben am Montag Betriebsversammlungen begonnen, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen am vergangenen Freitag in der dritten Runde gescheitert sind. Für Montag wurden, wie die Gewerkschaft PRO-GE mitteilte, rund 80 Betriebsversammlungen österreichweit angesetzt. So versammelten sich in der ÖGB-Zentrale rund 300 Beschäftigte der Aufzug-Hersteller Schindler, Otis, Kone und TK Elevator.

Massa und Milei in Stichwahl um Argentiniens Präsidentschaft

Buenos Aires - Stichwahl in Argentinien: Der argentinische linksperonistische Wirtschaftsminister Sergio Massa und der ultra-liberale, populistische Klimaskeptiker Javier Milei treten in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl im November gegeneinander an. Das geht aus Ergebnissen der ersten Wahlrunde am Sonntag hervor. Der 51-jährige Massa, der bereits 2015 Kandidat war und sich während des Wahlkampfs von seiner Regierung distanziert hatte, lag demzufolge mit 36,6 Prozent vorn.

