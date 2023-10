SPÖ-Personalia nicht ohne Abweichler

Wien - Die SPÖ hat am Montag die wichtigsten Personalia für ihren bevorstehenden Parteitag fixiert. Dabei gab es im Vorstand zwar große Mehrheiten für die EU-Kandidatenliste und das neue Statut, doch in beiden Fällen fanden sich prominente Abweichler. Bei der Europawahl fühlt sich die burgenländische Landespartei schlecht behandelt und beim Statut enthielten sich die Wiener. Bürgermeister Michael Ludwig gibt seinen Delegierten am Parteitag in dieser Frage freie Hand.

Israel schickte vereinzelt Bodentruppen in Gazastreifen

Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag vereinzelt auch mit Bodentruppen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen angegriffen. Zudem flog die Luftwaffe erneut Angriffe auf das Palästinenser-Gebiet am Mittelmeer. Diese konzentrierten sich auf Orte, an denen sich militante Palästinenser versammelten, teilte das Militär am Montag mit.

EU-Außenminister beraten über Feuerpause in Nahost

Luxemburg - Die EU-Außenministerinnen und -minister haben am Montag um eine gemeinsame Linie im Nahost-Konflikt gerungen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob eine humanitäre Feuerpause gefordert werden soll. Während EU-Außenbeauftragter Josep Borrell zum Auftakt des Treffens in Luxemburg für eine Feuerpause warb, wollte sich der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dem nicht direkt anschließen. Man müsse sich in die Lage Israels hineinversetzen, betonte er.

Dritter UNO-Hilfskonvoi im Gazastreifen angekommen

Kairo/Rafah - Die Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen gehen weiter. Ein dritter Konvoi aus 40 Lastwagen begann am Sonntag von Ägypten aus die Einfahrt in den Transitbereich der gemeinsamen Grenze, um dringend benötigte internationale Hilfsgüter in das Palästinensergebiet zu bringen, wie der Ägyptische Rote Halbmond mitteilte.

Erdogan legt Schwedens NATO-Beitrittsantrag Parlament vor

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Parlament den Antrag Schwedens zum Beitritt zur NATO zur Ratifizierung vorgelegt. Erdogan habe das Beitrittsprotokoll unterzeichnet und an die Große Nationalversammlung weitergeleitet, teilte das Präsidialamt am Montag mit. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich - das Bündnis von Erdogans islamisch-konservativer AKP hat im Parlament eine Mehrheit. Die Türkei hatte den NATO-Beitritt Schwedens monatelang blockiert.

Zuwanderung in OECD-Ländern auf Rekordniveau

Paris/Berlin - Die Zuwanderung in den OECD-Ländern ist auf einem Rekordniveau. Dies ist eines der Ergebnisse des OECD-Migrationsausblicks 2023, der am Dienstag vorgestellt wird. Demnach verzeichneten die Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im vergangenen Jahr 6,1 Millionen dauerhafte Zuwanderer - ein Plus von 26 Prozent gegenüber 2021. Gründe für den Anstieg sind laut der Studie Familiennachzug und Maßnahmen gegen Arbeitskräftemangel.

U-Ausschuss für Kurz-Vertrauten Bonelli "Minenfeld"

Wien - Mit dem einstigen Kabinettschef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Bernhard Bonelli, hat am Montag der letzte von anfänglich drei wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss Beschuldigten vor Gericht ausgesagt. Er soll in Zusammenhang mit der Besetzung der ÖBAG-Spitze nicht die Wahrheit gesagt haben. Für Bonelli war der U-Ausschuss ein "Minenfeld", bei seinen Aussagen blieb er. In Thomas Schmid sah auch Bonelli jemanden, der hinter dem Rücken anderer agiert habe.

Nach Fund zerstückelter Leiche zweiter Verdächtiger in Haft

Greifswald - Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns ist auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dabei handle es sich um einen 28-Jährigen, der sich am Wochenende nach kurzer Flucht gestellt hatte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der dpa. Er sei am Montag in Haft gekommen. Zuvor war bereits ein 27-Jähriger in Haft genommen worden, der am mutmaßlichen Tatort festgenommen worden war.

