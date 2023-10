Nationalrat tagt zur Neutralität

Wien - Anlässlich des Nationalfeiertags hat die FPÖ am heutigen Mittwoch eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen lassen. Anliegen der Freiheitlichen ist nicht nur der Erhalt der Neutralität, wie aus dem zu Mittag eingebrachten "Dringlichen Antrag" hervorgeht. Die FPÖ will auch den "sofortigen Ausstieg aus der neutralitätszersetzenden und wirtschaftlich ruinösen Sanktionspolitik gegen Russland sowie aus der militärischen Unterstützung der Kriegspartei Ukraine".

Karner will härtere Strafen nach Fahnen-Vorfällen

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich für härtere Strafen gegen Personen ausgesprochen, die als Zeichen des Protests Symbole verbrennen. Es wäre "in Teilbereichen wünschenswert, dass es härtere Strafen gäbe, wenn Symbole verbrannt werden", sagte Karner am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. "Ich denke, dass es da auch zu Änderungen kommen wird", verwies Karner auf entsprechende Gespräche mit dem Justizministerium.

Hamas versuchte laut Armee erneut nach Israel einzudringen

Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs versucht, vom Gazastreifen aus erneut nach Israel einzudringen. Wie die Armee in der Nacht auf Mittwoch bekannt gab, habe man einen Versuch von Terroristen vereitelt, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Sie seien dabei gewesen, einen Tunnel an der Küste der abgeriegelten Enklave zu verlassen. Die Luftwaffe bombardierte daraufhin den Tunnel sowie ein Waffenlager der Terroristen, so das Militär mit.

SPÖ Burgenland ohne Kandidaten für EU-Wahl 2024

Eisenstadt - Die SPÖ Burgenland wird für die Europawahl keine Kandidaten entsenden, weder auf Platz 7 noch einem weiteren Listenplatz. Dies beschloss der Landesparteivorstand am Mittwoch einstimmig, erklärte Landesparteichef Hans Peter Doskozil bei einer Pressekonferenz. Seitens der Bundespartei mangle es an Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Wahlwerben werde man trotzdem, einen Streit mit der Bundespartei soll es nicht geben, betonte Doskozil. Die reagierte zurückhaltend und bedauernd.

Hurrikan "Otis" erreicht auf Weg nach Mexiko höchste Stufe

Acapulco - Der Pazifiksturm "Otis" ist als Hurrikan der höchsten Stufe 5 nahe dem berühmten Badeort Acapulco auf Mexikos Südwestküste getroffen. Wie das US-Hurrikanzentrum in Miami (NHC) und der mexikanische Wetterdienst in der Nacht auf Mittwoch mitteilten, erreichte der Sturm anhaltende Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern. "Katastrophale" Schäden werden befürchtet.

Im ersten Halbjahr gab es 611 verletzte E-Scooter-Fahrer

Wien - Im ersten Halbjahr 2023 haben sich in Österreich 611 E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer bei Straßenverkehrsunfällen verletzt. Eine Person kam bei einem derartigen Unfall ums Leben, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch. Insgesamt starben bis Juni 2023 179 Menschen bei Verkehrsunfällen, das waren um sechs Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2022. 22 Prozent aller Getöteten verunglückten bei Schwer-Lkw-Unfällen, das war der höchste Anteil seit 1992.

Mehr als 1,5 Millionen haben Jahreskarte für die Öffis

Wien - Vor zwei Jahren ist in Österreich das Klimaticket eingeführt worden, bereits mehr als 262.000 Menschen haben eines. Gemeinsam mit den Klimatickets der Bundesländer und der Jahreskarte der Wiener Linien haben bereits mehr als 1,5 Millionen Personen eine Jahresnetzkarte für den Öffentlichen Verkehr, informierte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dazu kommen noch die Netzkarten für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende, allein in Wien sind das mehr als 240.000.

Tote nach Tropensturm "Hamoon" in Bangladesch

Dhaka - Im Zusammenhang mit dem Tropensturm "Hamoon" sind in Bangladesch mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden von entwurzelten Bäumen erschlagen, wie ein Behördenmitarbeiter am Mittwoch sagte. Zudem seien viele Häuser beschädigt worden und Strommasten umgestürzt. Um die Zahl der Opfer zu verringern, wurden vor dem Sturm rund 1,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der Küsten angehalten, sich in Schutzunterkünfte zu begeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red