Nehammer zu Herzog: Israel hat Recht, sich zu verteidigen

Tel Aviv - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Mittwochnachmittag mit dem israelischen Präsidenten Yitzhak (Isaac) Herzog in Tel Aviv zusammengekommen. In seinen Begrüßungsworten betonte der Kanzler: "Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen - in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht." Er verurteilte den Terror der Hamas und forderte die Freilassung der Geiseln - und zwar sofort und bedingungslos. Herzog dankte Nehammer für seine Solidarität.

Israel will UNO-Vertretern nach Kritik keine Visa geben

Tel Aviv - Nach den israelkritischen Äußerungen von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat Israels UNO-Botschafter Gilad Erdan angekündigt, Vertretern der Vereinten Nationen keine Visa mehr zu geben. Israel habe bereits Nothilfe-Koordinator Martin Griffith die Einreise verweigert, sagte Erdan dem israelischen Armeesender am Mittwoch. "Es ist Zeit, dass wir ihnen eine Lektion erteilen." Israel hatte allerdings bereits in der Vergangenheit UNO-Beobachtern die Einreise verweigert.

Vierter Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

Gaza - In kleinen Schritten kommen weiter Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Güter eines Konvois aus ursprünglich 20 Lastwagen trafen am Mittwoch in dem abgeriegelten Küstenstreifen ein, wie ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte. "Wir haben heute acht Lastwagen erhalten und in den vergangenen drei Tagen 54." Die zwölf übrigen Laster werden laut Ägypten am weiter südlich gelegenen Grenzübergang Auja noch kontrolliert.

Karner will härtere Strafen nach Fahnen-Vorfällen

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich für härtere Strafen gegen Personen ausgesprochen, die als Zeichen des Protests Symbole verbrennen. Es wäre "in Teilbereichen wünschenswert, dass es härtere Strafen gäbe, wenn Symbole verbrannt werden", sagte Karner am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. "Ich denke, dass es da auch zu Änderungen kommen wird", verwies Karner auf entsprechende Gespräche mit dem Justizministerium.

Nationalrat tagt zur Neutralität

Wien - Anlässlich des Nationalfeiertags hat die FPÖ am heutigen Mittwoch eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen lassen. Anliegen der Freiheitlichen ist nicht nur der Erhalt der Neutralität, wie aus dem zu Mittag eingebrachten "Dringlichen Antrag" hervorgeht. Die FPÖ will auch den "sofortigen Ausstieg aus der neutralitätszersetzenden und wirtschaftlich ruinösen Sanktionspolitik gegen Russland sowie aus der militärischen Unterstützung der Kriegspartei Ukraine".

Bericht: Signa Holding machte 2022 über 500 Mio Euro Verlust

Wien - Der Abschwung am Immobilienmarkt trifft die Signa Holding rund um den Tiroler Investor Rene Benko hart. Der Verlust der Holding im Vorjahr belief sich auf rund 505 Mio. Euro, berichtet das Nachrichtenmagazin "News" in seiner aktuellen Ausgabe unter Verweis auf den noch nicht veröffentlichten Jahresabschluss 2022. Signa reagierte auf eine schriftliche APA-Anfrage vorerst nicht. Die Verbindlichkeiten stiegen laut Magazinbericht von 634 Mio. Euro auf 1,996 Mrd. Euro.

UNO registriert Rekordzahl von 114 Millionen Flüchtlingen

Genf - Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat nach UNO-Angaben mit rund 114 Millionen Menschen einen neuen Höchststand erreicht. "Derzeit schaut die Welt zu Recht auf die humanitäre Katastrophe in Gaza. Aber weltweit breiten sich zu viele Konflikte aus oder eskalieren", sagte der Leiter des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Filippo Grandi, am Mittwoch in Genf.

SPÖ Burgenland ohne Kandidaten für EU-Wahl 2024

Eisenstadt - Die SPÖ Burgenland wird für die Europawahl keine Kandidaten entsenden, weder auf Platz 7 noch einem weiteren Listenplatz. Dies beschloss der Landesparteivorstand am Mittwoch einstimmig, erklärte Landesparteichef Hans Peter Doskozil bei einer Pressekonferenz. Seitens der Bundespartei mangle es an Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Wahlwerben werde man trotzdem, einen Streit mit der Bundespartei soll es nicht geben, betonte Doskozil. Die reagierte zurückhaltend und bedauernd.

Wiener Börse etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag leicht im Plus gezeigt. Der ATX legte 0,16 Prozent auf 3.036 Punkte zu. Die leichte Erholungsbewegung vom Vortag wurde somit fortgesetzt, nachdem der heimische Leitindex wegen der Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten zuvor fünf Verlusttage in Folge absolviert hatte. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage sehr dünn. Ungeachtet einer positiven Analystenmeinung rutschten AT&S-Papiere 4 Prozent ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red