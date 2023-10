Neutralitätsstreit im Mittelpunkt von Sonder-Nationalrat

Wien - Zwei ganz unterschiedliche Welten sind am Mittwoch gleich zu Beginn der Sondersitzung des Nationalrats geschildert worden. Während FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Begründung des von ihm eingebrachten "Dringlichen Antrags" zur Neutralität düster davon sprach, dass die Bevölkerung "Opfer" der Regierung sei, die die Souveränität des Landes aufgegeben habe, replizierte Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) für die Koalition, dass die Neutralität "für uns unumstößlich" sei.

Nehammer betont Israels Recht zur Selbstverteidigung

Tel Aviv - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei seinem Besuch in Tel Aviv das Selbstverteidigungsrecht Israels betont. "Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen - in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht", erklärte Nehammer bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Yitzhak (Isaac) Herzog am Mittwochnachmittag. Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dankten Nehammer für den Besuch.

Guterres "schockiert über Fehlinterpretation"

Tel Aviv - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen zum Gaza-Krieg verteidigt. "Ich bin schockiert über die Fehlinterpretation einiger meiner Erklärungen gestern im Sicherheitsrat - als würde ich Terrorakte der Hamas rechtfertigen", sagte er am Mittwoch in New York. Dies sei falsch. Im Gegenteil habe er deutlich gemacht, dass er die "entsetzlichen und beispiellosen Terrorakte der Hamas" vom 7. Oktober unmissverständlich verurteile.

Vierter Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

Gaza - In kleinen Schritten kommen weiter Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Güter eines Konvois aus ursprünglich 20 Lastwagen trafen am Mittwoch in dem abgeriegelten Küstenstreifen ein, wie ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte. "Wir haben heute acht Lastwagen erhalten und in den vergangenen drei Tagen 54." Die zwölf übrigen Laster werden laut Ägypten am weiter südlich gelegenen Grenzübergang Auja noch kontrolliert.

SPÖ Burgenland ohne Kandidaten für EU-Wahl 2024

Eisenstadt - Die SPÖ Burgenland wird für die Europawahl keine Kandidaten entsenden, weder auf Platz 7 noch einem weiteren Listenplatz. Dies beschloss der Landesparteivorstand am Mittwoch einstimmig, erklärte Landesparteichef Hans Peter Doskozil bei einer Pressekonferenz. Seitens der Bundespartei mangle es an Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Wahlwerben werde man trotzdem, einen Streit mit der Bundespartei soll es nicht geben, betonte Doskozil. Die reagierte zurückhaltend und bedauernd.

Vermisste Seeleute in der Nordsee vermutlich tot

Helgoland - Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe auf der Nordsee südwestlich von Helgoland geht das Havariekommando vom Tod der vier vermissten Seeleute aus. Für die Vermissten gebe es keine Hoffnung mehr, sagte der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner, am Mittwochnachmittag. Damit sind bei der Kollision der Frachter Dienstagfrüh insgesamt fünf Seeleute ums Leben gekommen.

Bericht: Signa Holding machte 2022 über 500 Mio Euro Verlust

Wien - Der Abschwung am Immobilienmarkt trifft die Signa Holding rund um den Tiroler Investor Rene Benko hart. Der Verlust der Holding im Vorjahr belief sich auf rund 505 Mio. Euro, berichtet das Nachrichtenmagazin "News" in seiner aktuellen Ausgabe unter Verweis auf den noch nicht veröffentlichten Jahresabschluss 2022. Signa reagierte auf eine schriftliche APA-Anfrage vorerst nicht. Die Verbindlichkeiten stiegen laut Magazinbericht von 634 Mio. Euro auf 1,996 Mrd. Euro.

UNO registriert Rekordzahl von 114 Millionen Flüchtlingen

Genf - Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat nach UNO-Angaben mit rund 114 Millionen Menschen einen neuen Höchststand erreicht. "Derzeit schaut die Welt zu Recht auf die humanitäre Katastrophe in Gaza. Aber weltweit breiten sich zu viele Konflikte aus oder eskalieren", sagte der Leiter des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Filippo Grandi, am Mittwoch in Genf.

