Schüsse in US-Staat Maine: Mindestens 22 Tote

Augusta (Maine) - Bei mehreren Schusswaffenangriffen im US-Bundesstaat Maine sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 22 Menschen getötet worden. Zudem gab es bis zu 60 Verletzte. Der Schütze befand sich auf der Flucht, wie örtliche Behörden und mehrere US-Medien berichteten. Nach Polizeiangaben hielt sich der mutmaßliche Täter in der Stadt Lewiston auf. Eine offizielle Bestätigung für die Opferzahlen gab es zunächst aber nicht.

Nationalfeiertagsprogramm trotz erhöhter Terrorwarnstufe

Wien - Der zeremonielle Ablauf des Nationalfeiertags am 26. Oktober geht trotz erhöhter Terrorwarnstufe in vollem Umfang über die Bühne. Neben der Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz öffnen auch heuer wieder Kanzleramt und Parlament die Pforten für Interessierte. Und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Besucher in der Hofburg empfangen.

EU-Gipfel tagt zu Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Kriege in Nahost und der Ukraine werden auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Für Diskussionen sorgte bereits im Vorfeld die in Entwürfen der Gipfelerklärung geforderte "humanitäre Feuerpause" in Nahost. Laut Diplomaten könnte die Formulierung zu einem "Fenster" oder mehreren "Pausen" geändert werden. Österreich wollte sich der Forderung nach einer "Feuerpause" bisher nicht direkt anschließen.

Selenskyj fordert mehr Militärhilfe zur Flugabwehr

Lwiw (Lemberg) - Nach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj hat Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe gefordert. "Dieser Angriff auf das Kernkraftwerk ist eine weitere Erinnerung an alle unsere Partner, wie wichtig es ist, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken", sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner Videoansprache.

Israel verschiebt laut Medien Bodenoffensive im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Israel verschiebt einem Medienbericht zufolge seine geplante Bodenoffensive im Gazastreifen. Israel habe sich darauf mit den USA verständigt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf US- und israelische Vertreter. Die USA könnten dadurch Raketenabwehrsysteme in die Region bringen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bekräftigte unterdessen Pläne für eine Bodenoffensive, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu nennen.

Johnson neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses

Washington - Nach einem wochenlangen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Mike Johnson der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Der 51-Jährige wurde am Mittwoch auf den mächtigen Posten gewählt, wie nach der Abstimmung in der Parlamentskammer offiziell verkündet wurde. Der Hardliner und Unterstützer des früheren Präsidenten Donald Trump ist damit die neue Nummer drei der staatlichen Rangfolge nach dem US-Präsidenten und dessen Vize.

