Schüsse in US-Staat Maine: Mindestens 22 Tote

Augusta (Maine) - Bei mehreren Schusswaffenangriffen im US-Bundesstaat Maine sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 22 Menschen getötet worden. Zudem gab es bis zu 60 Verletzte. Der Schütze befand sich auf der Flucht, wie örtliche Behörden und mehrere US-Medien berichteten. Nach Polizeiangaben hielt sich der mutmaßliche Täter in der Stadt Lewiston auf. Eine offizielle Bestätigung für die Opferzahlen gab es zunächst aber nicht.

Nationalfeiertagsprogramm trotz erhöhter Terrorwarnstufe

Wien - Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und durch die Bundesregierung haben am Donnerstag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Bei teils sonnigem Wetter war der Heldenplatz bereits recht gut besucht. Als nächster Höhepunkt folgen ein Überflug der Eurofighter und die Angelobung der Rekruten.

Begrenzter Vorstoß von Israels Armee in den Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz aber bereits wieder beendet. Mehrere Einrichtungen der radikal-islamischen Hamas seien angegriffen worden, bevor die Soldaten sich wieder zurückgezogen hätten, teilte das Militär am Donnerstagmorgen mit. Im Sender Armee Radio war vom bisher größten Einsatz von Bodentruppen im gegenwärtigen Krieg die Rede.

EU-Gipfel tagt zu Nahost und Ukraine

Brüssel - Die Kriege in Nahost und der Ukraine werden auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Für Diskussionen sorgte bereits im Vorfeld die in Entwürfen der Gipfelerklärung geforderte "humanitäre Feuerpause" in Nahost. Laut Diplomaten könnte die Formulierung zu einem "Fenster" oder mehreren "Pausen" geändert werden. Österreich wollte sich der Forderung nach einer "Feuerpause" bisher nicht direkt anschließen.

Suche nach Ursache für Frachter-Unfall auf der Nordsee

Helgoland - Nach der vergeblichen Suche nach Schiffbrüchigen infolge der Frachter-Kollision auf der Nordsee rücken nun die Ermittlungen zur Unfallursache in den Fokus. Sowohl die deutsche Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) in Hamburg als auch die Staatsanwaltschaft Hamburg nahmen Untersuchungen auf. "Unser Fokus liegt darauf, die Unfallursache zu klären unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren", sagte BSU-Direktor Ulf Kaspera.

Mordanklage nach Gewalttat bei Neuschwanstein

Schwangau - Vier Monate nach dem Gewaltverbrechen an zwei amerikanischen Touristinnen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein ist Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben worden. Dem US-Amerikaner werde Mord und versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag mit. Bei dem Angriff nahe der Marienbrücke in Schwangau starb eine 21-Jährige, ihre ein Jahr ältere Begleiterin wurde verletzt.

EZB steht vor nächster Entscheidung zu Zinsen

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt nach zehn Zinserhöhungen in Folge am Donnerstag ihren weiteren Kurs. Die Entscheidung gibt die Notenbank im Anschluss an eine auswärtige Ratssitzung in Athen am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Viele Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter die Zinsschraube zunächst nicht weiter anziehen. Die Inflation im Euroraum schwächte sich zuletzt ab, zugleich wachsen die Sorgen um die Konjunktur.

Chinas Außenminister Wang in Washington

Washington - Chinas Außenminister Wang Yi beginnt am Donnerstag einen dreitägigen Besuch in Washington. Bei Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken soll es um eine Reihe von bilateralen, regionalen und globalen Themen gehen. Wang ist der ranghöchste chinesische Politiker in Washington seit fast fünf Jahren. Der Besuch soll laut dem US-Außenministerium einem "verantwortungsvollen" Umgang mit den Spannungen zwischen beiden Ländern dienen und Kommunikationskanäle offen halten.

