EU-Gipfel ruft zu "humanitären Korridoren und Pausen" auf

Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel hat nach dem ersten Tag des EU-Gipfels die "sehr gute Debatte zum Nahen Osten" gewürdigt. Es sei wichtig, in den nächsten Wochen und Monaten zu handeln. Der Ratspräsident betonte die "starke Einigkeit" unter den EU-Staats- und Regierungschefs betreffend des Zugangs zu humanitärer Hilfe. Die in der Gipfelerklärung vom Donnerstag enthaltenen "humanitären Korridore und Pausen" waren im Vorfeld umstritten gewesen.

Hamas veröffentlicht fast 7.000 Namen von Todesopfern

Gaza/Washington - Nach Zweifeln von US-Präsident Joe Biden an den von der Hamas angegebenen Opferzahlen im jüngsten Krieg gegen Israel hat die radikalislamische Palästinenserorganisation am Dienstag eine Liste mit Namen von fast 7.000 Menschen veröffentlicht, die bei israelischen Angriffen getötet worden sein sollen. Die vom Gesundheitsministerium der Hamas veröffentlichte Liste enthält 6.747 Namen, Angaben zum Alter und Geschlecht der Opfer sowie ihre Personalausweisnummern.

USA: Russland exekutiert Soldaten bei Befehlsverweigerung

Washington - Den USA zufolge werden russische Soldaten offenbar bei Befehlsverweigerung vom russischen Militär exekutiert. "Wir haben Informationen, dass das russische Militär tatsächlich Soldaten exekutiert hat, die sich weigerten, Befehle zu befolgen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Reportern. Seitens Moskaus gab es dazu vorerst keine Stellungnahme.

Odessa nahm fünf Krankenwagen der Stadt Wien entgegen

Wien/Odessa - Die ukrainische Stadt Odessa hat fünf Krankenwagen von der Stadt Wien erhalten. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kipper, per Telegramm mit, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform in der Nacht auf Freitag berichtete. "Am 23. Oktober 2023 übergab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fünf Intensivtransportwagen für Odessa. Heute sind sie bereits in der Stadt eingetroffen", hieß es. Laut Kipper leistet Wien der Ukraine seit vielen Jahren humanitäre Hilfe.

Chinas Ex-Ministerpräsident Li Keqiang gestorben

Peking - Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist tot. Er habe am Donnerstag einen plötzlichen Herzinfarkt erlitten und sei nach vergeblichen Rettungsversuchen am Freitag um 0:10 Uhr (Ortzeit) in Shanghai gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Li Keqiang war im März nach zehn Jahren im Amt als Ministerpräsident abgetreten. Er wurde 68 Jahre alt.

EU: Über 300 Salmonellenfälle durch Hühnerfleisch

Stockholm - Ein Salmonellenausbruch in Verbindung mit Hühnerfleisch hat mittlerweile 16 Länder erfasst. Laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden von Jänner bis 24. Oktober 335 bestätigte Fälle aus 15 europäischen Ländern sowie den USA gemeldet. Hühnerfleisch, das unter anderem in Kebab verwendet worden sei, gelte als wahrscheinliche Quelle des Ausbruchs, der drei verschiedene Gruppen von Salmonella Enteritidis ST11 umfasse. In Österreich starb eine Person in Folge der Erkrankung.

Bluttat mit 18 Toten: US-Polizei sucht Schützen

Augusta (Maine) - Nach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) waren zahlreiche Polizeiautos vor dem Haus des Verdächtigen in der Kleinstadt Bowdoin angerückt und Beamte durchkämmten mehrere Grundstücke. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhalte, teilte die Polizei mit. In der Region herrscht Ausnahmezustand.

Nach Hurrikan: An Mexikos Küste beginnen Aufräumarbeiten

Acapulco - Zwei Tage nach dem verheerenden Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste sind die Aufräumarbeiten angelaufen. Tausende Soldaten und weitere Einsatzkräfte schafften am Donnerstag (Ortszeit) in den Straßen des berühmten Badeorts Acapulco und Umgebung umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite, teilten die Behörden mit. Bei dem heftigen Sturm kamen mindestens 27 Menschen ums Leben, vier weitere galten als vermisst. In Acapulco wurden rund 80 Prozent der Hotels beschädigt.

