Vorstoß mit Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens

Tel Aviv - Israelische Bodentruppen haben einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Angegriffen wurden demnach "Terror-Ziele" der radikalislamischen Hamas. Dazu gehörten unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Kommandozentralen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Hamas veröffentlicht fast 7.000 Namen von Todesopfern

Gaza/Washington - Nach Zweifeln von US-Präsident Joe Biden an den von der Hamas angegebenen Opferzahlen im jüngsten Krieg gegen Israel hat die radikalislamische Palästinenserorganisation am Dienstag eine Liste mit Namen von fast 7.000 Menschen veröffentlicht, die bei israelischen Angriffen getötet worden sein sollen. Die vom Gesundheitsministerium der Hamas veröffentlichte Liste enthält 6.747 Namen, Angaben zum Alter und Geschlecht der Opfer sowie ihre Personalausweisnummern.

Grüne kritisieren OÖ und Gemeindebund wegen Bodenverbrauchs

Wien - Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein. Diese würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz "weiterhin vehement torpedieren", kritisieren die Grünen. "'Neuer Beton und altes Denken' - das scheint bei jenen, die sich mit aller Kraft gegen ein ehrliches und verbindliches Ziel wehren, das Motto zu sein", ärgerte sich Kogler gegenüber der APA.

Bluttat mit 18 Toten: US-Polizei sucht Schützen

Augusta (Maine) - Nach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) waren zahlreiche Polizeiautos vor dem Haus des Verdächtigen in der Kleinstadt Bowdoin angerückt und Beamte durchkämmten mehrere Grundstücke. Es sei nicht bekannt, ob sich der Verdächtige in einem der durchsuchten Häuser aufhalte, teilte die Polizei mit. In der Region herrscht Ausnahmezustand.

Chinas Ex-Ministerpräsident Li Keqiang gestorben

Peking - Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist tot. Er habe am Donnerstag einen plötzlichen Herzinfarkt erlitten und sei nach vergeblichen Rettungsversuchen am Freitag um 0:10 Uhr (Ortzeit) in Shanghai gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Li Keqiang war im März nach zehn Jahren im Amt als Ministerpräsident abgetreten. Er wurde 68 Jahre alt.

Odessa nahm fünf Krankenwagen der Stadt Wien entgegen

Wien/Odessa - Die ukrainische Stadt Odessa hat fünf Krankenwagen von der Stadt Wien erhalten. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kipper, per Telegramm mit, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform in der Nacht auf Freitag berichtete. "Am 23. Oktober 2023 übergab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fünf Intensivtransportwagen für Odessa. Heute sind sie bereits in der Stadt eingetroffen", hieß es. Laut Kipper leistet Wien der Ukraine seit vielen Jahren humanitäre Hilfe.

Nach Hurrikan: An Mexikos Küste beginnen Aufräumarbeiten

Acapulco - Zwei Tage nach dem verheerenden Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste sind die Aufräumarbeiten angelaufen. Tausende Soldaten und weitere Einsatzkräfte schafften am Donnerstag (Ortszeit) in den Straßen des berühmten Badeorts Acapulco und Umgebung umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite, teilten die Behörden mit. Bei dem heftigen Sturm kamen mindestens 27 Menschen ums Leben, vier weitere galten als vermisst. In Acapulco wurden rund 80 Prozent der Hotels beschädigt.

Uni Wien mit guten Platzierungen bei Fächer-Ranking

Wien - Die Universität Wien hat beim jährlichen Times Higher Education (THE) Studienfachranking sechs Plätze in den Top 100 erreicht. Top-Resultat war Platz 27 in den Geisteswissenschaften. Die Technische Universität (TU) Wien (Platz 84 in den Computerwissenschaften) und die Medizin Uni Wien (Platz 95 in Medizin/Gesundheitswissenschaften) konnten sich je einmal unter den besten 100 Hochschulen platzieren. Insgesamt gibt es Wertungen in elf Fächergruppen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red