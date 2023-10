Vorstoß mit Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens

Tel Aviv - Israelische Bodentruppen haben einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Angegriffen wurden demnach "Terror-Ziele" der radikalislamischen Hamas. Dazu gehörten unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Kommandozentralen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

RH-Kritik an Grundstücksgeschäften der Stadt Wien

Wien - In Wien haben zuletzt Umwidmungen in Kleingartenanlagen, die für SPÖ-Politikerinnen und -Politiker eine deutliche Wertsteigerung ihrer Grundstücke gebracht haben, für Aufregung gesorgt. Kritik an den Flächenwidmungsverfahren der Stadt kommt auch vom Bundesrechnungshof (RH). In seinem am Freitag veröffentlichten Bericht beanstandete er unter anderem eine enge Zusammenarbeit der Stadt mit Projektbetreibern und gewinnbringende Widmungsänderungen für Private.

Baustopp bei Hamburger Prestigeobjekt von Benkos Signa

Hamburg/Wien - Der Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors Rene Benko hat nach den Turbulenzen rund um die Kaufhauskette Galeria-Kaufhof im wahrsten Sinne des Wortes eine weitere Baustelle: Der Hochbau des Hamburger Prestigeobjektes Elbtower stockt, die Baufirma Lupp habe die Arbeiten eingestellt, berichteten das "Hamburger Abendblatt" und "Bild" am Freitag. Der Bauherr Signa Prime Selection habe nicht rechtzeitig gezahlt, so die Tageszeitungen.

Nun offiziell: Benkos Signa Sports United ist insolvent

Wien - Signa Sports United, der Online-Sportartikelhändler rund um den Tiroler Investor Rene Benko, hat beim Amtsgericht Bielefeld am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter wurde vom Gericht bestimmt, geht aus den Insolvenzbekanntmachungen hervor. Zuerst hat das "Handelsblatt" darüber berichtet. Signa Sports United (SSU) hatte den Insolvenzantrag bereits vor einer Woche avisiert.

Verletzte bei russischem Angriff auf Feuerwache bei Charkiw

Charkiw (Charkow)/Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Region Charkiw ist nach Angaben der Regierung in Kiew am Freitag eine Feuerwache getroffen worden. Mindestens acht Feuerwehrleute seien verletzt worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Bilder auf dem Nachrichtenportal zeigten ein zerstörtes Gebäude und beschädigte Einsatzfahrzeuge. Der Angriff habe der Stadt Isjum gegolten.

EU-Gipfel ringt um weitere Ukraine-Hilfe

Brüssel/Budapest/Bratislava - Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel über die weiteren Ukraine-Hilfen. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas sagte am Freitag, sie hoffe, dass Ungarn und die Slowakei dem geplanten Ukraine-Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro bis Jahresende zustimmen, aber "wir sind weit weg von einer Einigung über den EU-Finanzrahmen". Die Mehrheit der EU-Staaten stehe weiter stark hinter der Ukraine.

Tursky kandidiert unter dem orangen "das Neue Innsbruck"

Innsbruck - Noch-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky wird orange. Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses aus ÖVP, Für Innsbruck (FI) und Seniorenbund für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden April tritt mit ebenjener Farbe und dem Listennamen "das Neue Innsbruck" an. Dies erklärte Tursky am Freitag im Rahmen eines Fototermins in der Landeshauptstadt. Man wolle "stärkste Kraft werden und den Bürgermeister stellen", bekundete der 35-Jährige erneut.

Grüne kritisieren OÖ und Gemeindebund wegen Bodenverbrauchs

Wien - Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler schießt sich beim Bodenverbrauch auf das Land Oberösterreich und den Gemeindebund ein. Diese würden konkrete Zielvereinbarungen für mehr Bodenschutz "weiterhin vehement torpedieren", kritisieren die Grünen. "'Neuer Beton und altes Denken' - das scheint bei jenen, die sich mit aller Kraft gegen ein ehrliches und verbindliches Ziel wehren, das Motto zu sein", ärgerte sich Kogler gegenüber der APA.

