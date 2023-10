Vorstoß mit Bodentruppen im Zentrum des Gazastreifens

Tel Aviv - Israelische Bodentruppen haben einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Auch Kampfjets und Drohnen seien im Einsatz gewesen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Angegriffen wurden demnach "Terror-Ziele" der radikalislamischen Hamas. Dazu gehörten unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und Kommandozentralen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Baustopp bei Hamburger Prestigeobjekt von Benkos Signa

Hamburg/Wien - Der Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors Rene Benko hat nach den Turbulenzen rund um die Kaufhauskette Galeria-Kaufhof im wahrsten Sinne des Wortes eine weitere Baustelle: Der Hochbau des Hamburger Prestigeobjektes Elbtower stockt, die Baufirma Lupp habe die Arbeiten eingestellt, berichteten das "Hamburger Abendblatt" und "Bild" am Freitag. Der Bauherr Signa Prime Selection habe nicht rechtzeitig gezahlt, so die Tageszeitungen.

RH-Kritik an Grundstücksgeschäften der Stadt Wien

Wien - In Wien haben zuletzt Umwidmungen in Kleingartenanlagen, die für SPÖ-Politikerinnen und -Politiker eine deutliche Wertsteigerung ihrer Grundstücke gebracht haben, für Aufregung gesorgt. Kritik an den Flächenwidmungsverfahren der Stadt kommt auch vom Bundesrechnungshof (RH). In seinem am Freitag veröffentlichten Bericht beanstandete er unter anderem eine enge Zusammenarbeit der Stadt mit Projektbetreibern und gewinnbringende Widmungsänderungen für Private.

EU-Gipfel sichert Ukraine Hilfe zu - Slowakei schert aus

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen zugesichert. Zudem betonten sie in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels vom Freitag ihre finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe. Der neue slowakische Regierungschef Robert Fico sagte, sein Land werde die Ukraine nicht weiter militärisch unterstützen.

Nach Hurrikan "Otis": Menschen räumen Geschäfte leer

Acapulco - Nach dem Durchzug von Hurrikan "Otis" durch den mexikanischen Badeort Acapulco hat die von der Regierung angekündigte rasche Hilfe viele Menschen weiterhin nicht erreicht. Auf der verzweifelten Suche nach Lebensmitteln und Wasser räumten Einwohner am Donnerstag die Regale von Supermärkten und anderen Läden leer. Sie fühlten sich verlassen und klagten, ohne Unterstützung sei das Chaos nicht zu bewältigen.

Australien will tausende Wildpferde abschießen

Sydney - Die Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben den Abschuss von tausenden Wildpferden aus Hubschraubern angekündigt. Zum Schutz der heimischen Arten solle bis 2027 die Zahl der sogenannten Brumbys im Kosciuszko-Nationalpark von derzeit rund 19.000 auf 3.000 reduziert werden, teilte die Umweltschutzministerin des Bundesstaats, Penny Sharpe, am Freitag mit. Sie verteidigte die umstrittene Maßnahme damit, dass andere Methoden wenig erfolgreich gewesen seien.

