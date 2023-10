Israel erklärt "Zweite Phase" im Krieg im Gazastreifen

Tel Aviv - Israel hat im Krieg gegen die radikale Palästinenserorganisation Hamas eine "Zweite Phase" ausgerufen und Gaza-Stadt zum "Schlachtfeld" erklärt. Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von Bodenoperationen und versprach, "den Feind über und unter der Erde zu vernichten" und alles zu tun, um die über 200 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien. Die Hamas machte die Freilassung aller in Israel inhaftierten Palästinenser zur Bedingung für die Freilassung der Geiseln.

Doskozil legt mit Kritik an Bundespartei nach

Wien - Während SPÖ-Parteichef Andreas Babler nach dem Streit zwischen Bundespartei und Landespartei Burgenland um die Kandidatenliste für die EU-Wahl kein Problem mit dem Bundesland sieht, zeigt sich der burgenländische Landesparteichefs Hans Peter Doskozil weiter unversöhnlich. "So geht man in einer Partei, in der man sehr viel auf Solidarität und Gerechtigkeit nach außen hin hält, intern nicht miteinander um", legte Doskozil im "Kurier" (Samstag) bei seiner Kritik nach.

Türkei feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

Istanbul - Mit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Es folgten autoritär durchgesetzte Reformen, die den Staat nach westlichem Vorbild formen sollten.

Katholische Weltsynode geht zu Ende

Vatikanstadt/Rom - Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen gingen am Samstagabend ohne konkrete Reformforderungen zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Abschlusserklärung, die in strittigen Punkten eher vage blieb. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Stellantis und Gewerkschaft einigen sich auf Arbeitsvertrag

Washington - Die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis und die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) haben sich nach einem sechswöchigen Streik vorläufig auf einen neuen Arbeitsvertrag geeinigt. Genau wie die am Donnerstag mit Ford erzielte Einigung, hat auch dieser Vertrag eine Laufzeit von 4,5 Jahren und sieht Rekord-Lohnerhöhungen vor, teilte die UAW am Samstag (Ortszeit) mit.

Pence steigt aus US-Präsidentschaftsrennen aus

Washington - Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence wirft im Rennen um die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Republikaner das Handtuch. "Dem amerikanischen Volk sage ich: Dies ist nicht meine Zeit. Nach vielem Beten und Überlegen habe ich beschlossen, meinen Wahlkampf für das Präsidentenamt mit dem heutigen Tag aufzugeben", sagte Pence am Samstag vor Teilnehmern der Konferenz der Republican Jewish Coalition in Las Vegas. Er gab keine Wahlempfehlung ab.

Ukraine-Gespräche in Malta - Selenskyj lobt "Einheit"

Valletta - In Malta hat am Samstag ein drittes großes internationales Ukraine-Treffen für einen möglichen späteren Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskriegs begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte das Treffen von Vertretern aus mehr als 60 Staaten als Zeichen der Einheit gegen den Russland. "Die Einheit der Welt ist das, was es wirklich braucht, um den Aggressor zu schlagen", sagte Selenskyj in seiner am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft.

