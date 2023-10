Israels Armee stößt weiter im Gazastreifen vor

Tel Aviv/Gaza - Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Wie das israelische Militär Montagfrüh auf Telegram mitteilte, hatte sich sein Gegner in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen. Ein von den Bodentruppen angeleitetes Kampfflugzeug habe ein Gebäude der islamistischen Hamas, in dem sich mehr als 20 der Terroristen aufhielten, bombardiert.

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine Flughafen

Machatschkala - Auf der Suche nach Israelis, Jüdinnen und Juden haben am Sonntag in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Nach Angaben Moskaus von Montagfrüh sind in der Folge 60 Menschen verhaftet worden. "Mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Unruhen wurden identifiziert, 60 von ihnen wurden festgenommen", erklärte das russische Innenministerium.

Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer Rathaus

Linz - Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz heruntergerissen worden, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Montag Medienberichte. Zwei 20-Jährige wurden wenig später gestellt. Die beiden - laut Polizei alkoholisierte Österreicher ohne Migrationshintergrund - werden angezeigt. Die Fahne wurde nicht beschädigt.

SPÖ will "leistbares Leben" in der Verfassung verankern

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen "Masterplan gegen die Teuerung" beschließen. So wollen die Roten etwa "leistbares Leben" in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

Mindestens 13 Tote bei Zugsunglück in Südindien

Neu-Delhi - Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen im Süden Indiens sind am Sonntag mindestens 13 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Das teilte ein Bereichsleiter der Bahn indischen Medien mit. Der Unfall ereignete sich demnach in Vizianagaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Laut Angaben des Bereichsleiters in der "Times of India" fuhr ein Zug auf einen stehenden Zug auf, vier Waggons entgleisten.

Selenskyj sieht internationale Solidarität mit seinem Land

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gespräche mit über 60 Staaten über eine Friedenslösung für sein Land als wichtiges Signal bezeichnet. Russland griff die Ukraine indes nachts erneut mit Kampfdrohnen an. In weiten Teilen der Zentralukraine herrschte am späten Sonntagabend zeitweise Luftalarm. Die Luftwaffe teilte mit, dass die Drohnen in Wellen über die Gebiete Winnyzja, Kirowohrad, Tscherkassy und Chmelnyzkyj flogen.

Experten: Welt wäre auf neue Pandemie schlecht vorbereitet

Genf - Die Welt ist nach wie vor schlecht auf eine mögliche neue Gesundheitskrise oder Pandemie vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt die unabhängige Beobachtungsstelle Gesundheits-Krisenvorsorge (GPMB) in einem Bericht vom Montag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank haben sie 2018 unter anderem als Reaktion auf einen verheerenden Ebola-Ausbruch in Westafrika eingerichtet. Die GPMB soll die Vorbereitungen in der Welt analysieren und Empfehlungen machen.

