Fahndung nach Fund von Frauenleiche im Waldviertel

Arbesbach - Im Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Es besteht der Verdacht auf Fremdverschulden, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager Onlineberichte. In der Region um Langenlois (Bezirk Krems) war am Montagvormittag eine groß angelegte Suche nach einem 34 Jahre alten Verdächtigen im Gange. Der Mann dürfte im Besitz einer Schusswaffe und zu Fuß unterwegs sein.

Mob in Dagestan stürmt wegen israelischer Maschine Flughafen

Machatschkala - Auf der Suche nach Israelis, Jüdinnen und Juden haben am Sonntag in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Nach Angaben Moskaus von Montagfrüh sind in der Folge 60 Menschen verhaftet worden. "Mehr als 150 aktive Teilnehmer an den Unruhen wurden identifiziert, 60 von ihnen wurden festgenommen", erklärte das russische Innenministerium.

Israels Armee stößt weiter im Gazastreifen vor

Tel Aviv/Gaza - Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Wie das israelische Militär Montag früh auf Telegram mitteilte, hatte sich sein Gegner in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen. Ein von den Bodentruppen angeleitetes Kampfflugzeug habe ein Gebäude der islamistischen Hamas, in dem sich mehr als 20 der Terroristen aufhielten, bombardiert.

Wieder Vorfall mit Israel-Flagge vor dem Linzer Rathaus

Linz - Bereits zum dritten Mal ist am Sonntag die Israel-Flagge vor dem Alten Rathaus in Linz heruntergerissen worden, bestätigte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter am Montag Medienberichte. Zwei 20-Jährige wurden wenig später gestellt. Die beiden - laut Polizei alkoholisierte Österreicher ohne Migrationshintergrund - werden angezeigt. Die Fahne wurde nicht beschädigt.

Bauarbeiter in Hamburger HafenCity tödlich verunglückt

Hamburg - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag. Möglicherweise sei das Gerüst zusammengebrochen. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz.

Wirtschaftsleistung im dritten Quartal erneut gesunken

Wien - Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal neuerlich gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Aber auch die um 1 Prozent schwächere Konsumnachfrage der privaten Haushalte habe sich negativ ausgewirkt.

SPÖ will "leistbares Leben" in der Verfassung verankern

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen "Masterplan gegen die Teuerung" beschließen. So wollen die Roten etwa "leistbares Leben" in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

Kranzniederlegungen am Jahrestag des Terroranschlags in Wien

Wien - Die Regierungsspitze wird am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien vor drei Jahren gedenken. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden am Donnerstag beim Gedenkstein auf dem Desider-Friedmann-Platz in der Innenstadt zwei Kränze niederlegen. Bei dem Terroranschlag wurden vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt.

