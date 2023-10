Israel verstärkt Bodeneinsatz im Gazastreifen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu Wochenbeginn nochmals deutlich ausgeweitet. Die Soldaten hätten Dutzende militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, erklärte das Militär am Montag. Es veröffentlichte Bilder von Panzern an der Westküste des Palästinensergebiets, was darauf hindeuten könnte, dass die dortige Hauptstadt Gaza-Stadt eingekreist werden könnte.

Behörden in Dagestan sehen Destabilisierungsversuche

Machatschkala - Nach gewaltsamen antijüdischen Protesten in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt. Das zentrale russische Ermittlungskomitee teilte am Montag in Moskau mit, die Menschen seien über Telegram-Kanäle zu gewaltsamen Protesten aufgerufen worden und hätten dann "Pogrome" begangen. Bei den Übergriffen waren Behörden zufolge 20 Menschen verletzt worden, darunter auch mehrere Polizisten.

Fahndung in Niederösterreich nach Fund von Frauenleiche

Arbesbach - Nach dem Fund einer Frauenleiche ist am Montagvormittag im Raum Langenlois (Bezirk Krems) eine groß angelegte Fahndung nach einem 34 Jahre alten Verdächtigen angelaufen. Der Mann dürfte im Besitz einer Schusswaffe und zu Fuß unterwegs sein, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde ersucht, Wahrnehmungen umgehend unter der Notrufnummer 133 mitzuteilen.

Erhöhtes Frauenbudget soll in Gewaltschutz fließen

Wien - Der Großteil des Frauenbudgets fließt auch 2024 in den Bereich Gewaltschutz. Die Mittel für Frauenpolitik seien in ihrem Ministerium für das kommende Jahr um 9,3 Mio. auf 33,6 Mio. Euro aufgestockt worden, so Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Darüber hinaus habe es auch in anderen Ressorts Steigerungen für oft frauenspezifische Themen gegeben - etwa beim Opferschutz im Justizministerium.

Bauarbeiter in Hamburger HafenCity tödlich verunglückt

Hamburg - Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innen liegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der bestätigten Toten war am Mittag noch unklar: "Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Wirtschaftsleistung im dritten Quartal erneut gesunken

Wien - Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal neuerlich gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Aber auch die um 1 Prozent schwächere Konsumnachfrage der privaten Haushalte habe sich negativ ausgewirkt.

Massive Kritik der Ärztekammer an Apothekengesetz

Wien - Die Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer "Qualitätsminderung" in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Erweiterung auf bis zu drei Filialapotheken bezeichnete er als "eine absolute Kriegserklärung und Zerstörung der Hausapotheke".

Kranzniederlegungen am Jahrestag des Terroranschlags in Wien

Wien - Die Regierungsspitze wird am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien vor drei Jahren gedenken. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden am Donnerstag beim Gedenkstein auf dem Desider-Friedmann-Platz in der Innenstadt zwei Kränze niederlegen. Bei dem Terroranschlag wurden vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt.

