Israel verstärkt Bodeneinsatz im Gazastreifen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu Wochenbeginn nochmals deutlich ausgeweitet. Die Soldaten hätten Dutzende militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, erklärte das Militär am Montag. Es veröffentlichte Bilder von Panzern an der Westküste des Palästinensergebiets, was darauf hindeuten könnte, dass die dortige Hauptstadt Gaza-Stadt eingekreist werden könnte.

Erhöhtes Frauenbudget soll in Gewaltschutz fließen

Wien - Der Großteil des Frauenbudgets fließt auch 2024 in den Bereich Gewaltschutz. Die Mittel für Frauenpolitik seien in ihrem Ministerium für das kommende Jahr um 9,3 Mio. auf 33,6 Mio. Euro aufgestockt worden, so Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Darüber hinaus habe es auch in anderen Ressorts Steigerungen für oft frauenspezifische Themen gegeben - etwa beim Opferschutz im Justizministerium.

Wirtschaftsleistung im dritten Quartal erneut gesunken

Wien - Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal neuerlich gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Aber auch die um 1 Prozent schwächere Konsumnachfrage der privaten Haushalte habe sich negativ ausgewirkt.

Kein Schaden: Wiener Richter sprach Graffiti-Künstler frei

Wien - Ein 33-jähriger Grafik-Designer und Street-Art-Künstler, der von September 2022 bis Juli 2023 an Objekten im öffentlichen Raum großformatige Bilder angebracht hatte, um diesen eigenen Angaben zufolge zu "verschönern", ist am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung freigesprochen worden. Der Richter sah keinen Schaden. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

21 Mrd. Euro für ÖBB-Rahmenplan 2024 bis 2029 budgetiert

Wien - Der neue ÖBB-Rahmenplan sieht für 2024 bis 2029 Investitionen in der Höhe von 21,1 Mrd. Euro vor. Das Geld fließt unter anderem in den Semmering-, den Koralm- und den Brennertunnel sowie in neue Bahnhöfe und in die Modernisierung von Zugstrecken. Damit sind 2,1 Mrd. mehr vorgesehen als im Rahmenplan 2023-2028. Für neue Projekte gebe es 1,5 Mrd. Euro, der Rest der Erhöhung seien Kostensteigerungen, sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz.

Bauarbeiter in Hamburger HafenCity tödlich verunglückt

Hamburg - Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innen liegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der bestätigten Toten war am Mittag noch unklar: "Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr", sagte ein Feuerwehrsprecher.

SPÖ will "leistbares Leben" in der Verfassung verankern

Wien - Die SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen "Masterplan gegen die Teuerung" beschließen. So wollen die Roten etwa "leistbares Leben" in der Verfassung verankert sehen, als Sofortmaßnahmen fordern sie außerdem ein Einfrieren der Mieten und ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei Jahre

Zürich - Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM-Siegerehrung von der FIFA für drei Jahre gesperrt worden. Dies gelte für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbandes am Montag.

