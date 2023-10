Israel verstärkt Bodeneinsatz im Gazastreifen weiter

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu Wochenbeginn nochmals deutlich ausgeweitet. Die Soldaten hätten Dutzende militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, erklärte das Militär am Montag. Es veröffentlichte Bilder von Panzern an der Westküste des Palästinensergebiets, was darauf hindeuten könnte, dass die dortige Hauptstadt Gaza-Stadt eingekreist werden könnte.

Kreml: Antijüdische Gewalt in Dagestan von außen provoziert

Machatschkala/Moskau - Russland hält die gewaltsamen antijüdischen Proteste in der muslimisch geprägten Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus für aus dem Ausland provoziert. Vor dem Hintergrund der Fernsehbilder von dem "Horror" im Gazastreifen sei es "sehr leicht, die Situation zu missbrauchen, dies zu provozieren, die Leute aufzubringen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut russischen Agenturen zu der Gewalt am Vorabend auf dem Flughafen der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala.

Fahndung in Niederösterreich nach Fund von Frauenleiche

Langenlois - Der Raum Langenlois im Bezirk Krems ist am Montag Schauplatz einer groß angelegten Fahndung nach einem 34-Jährigen gewesen. Der Mann gilt nach dem Fund einer Frauenleiche als Verdächtiger. Er dürfte im Besitz einer Schusswaffe und zu Fuß unterwegs sein, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde ersucht, Wahrnehmungen umgehend unter der Notrufnummer 133 mitzuteilen.

Erhöhtes Frauenbudget soll in Gewaltschutz fließen

Wien - Der Großteil des Frauenbudgets fließt auch 2024 in den Bereich Gewaltschutz. Die Mittel für Frauenpolitik seien in ihrem Ministerium für das kommende Jahr um 9,3 Mio. auf 33,6 Mio. Euro aufgestockt worden, so Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Darüber hinaus habe es auch in anderen Ressorts Steigerungen für oft frauenspezifische Themen gegeben - etwa beim Opferschutz im Justizministerium.

Wirtschaftsleistung im dritten Quartal erneut gesunken

Wien - Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal neuerlich gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Aber auch die um 1 Prozent schwächere Konsumnachfrage der privaten Haushalte habe sich negativ ausgewirkt.

Vier Bauarbeiter in Hamburger Hafencity tödlich verunglückt

Hamburg - Bei einem dramatischen Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity sind am Montag vier Menschen ums Leben gekommen. In einem Fahrstuhlschacht war ein Gerüst zusammengebrochen und hatte fünf Bauarbeiter mitgerissen. Nur einer konnte gerettet werden. Beim Abtragen der Gerüststangen sei am Nachmittag ein weiterer Toter entdeckt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vermisst werde nun niemand mehr.

FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei Jahre

Zürich - Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM-Siegerehrung von der FIFA für drei Jahre gesperrt worden. Dies gelte für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbandes am Montag.

Kein Schaden: Wiener Richter sprach Graffiti-Künstler frei

Wien - Ein 33-jähriger Grafik-Designer und Street-Art-Künstler, der von September 2022 bis Juli 2023 an Objekten im öffentlichen Raum großformatige Bilder angebracht hatte, um diesen eigenen Angaben zufolge zu "verschönern", ist am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der schweren Sachbeschädigung freigesprochen worden. Der Richter sah keinen Schaden. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

