Israels Bodentruppen stoßen tiefer in den Gazastreifen vor

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee ist weiter mit Bodentruppen im Gazastreifen vorgerückt. Die Armee teilte am Montag mit, sie habe bei ihrem Vorstoß Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Nach nunmehr dreieinhalb Wochen Gaza-Krieg forderte die UNO mehr Hilfe für die notleidende Bevölkerung. Nach UNO-Angaben kamen seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 117 Lastwagen in dem Küstenstreifen an. Es seien aber viel größere Mengen nötig, um eine Verschlechterung der Lage und Unruhen zu vermeiden.

Kreml: Antijüdische Gewalt in Dagestan von außen provoziert

Machatschkala/Moskau - Bei beispiellosen antijüdischen Gewaltexzessen vor dem Hintergrund des Gaza-Konflikts sind in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus etwa 20 Menschen verletzt worden. Wütende Menschen drangen in der Teilrepublik Dagestan in den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala ein, als dort am Sonntag ein Flugzeug aus Israel ankam. Der Kreml warf dem Westen am Montag Destabilisierungsversuche und Provokationen vor.

Verdächtiger nach Frauenleichen-Fund leblos in NÖ entdeckt

Langenlois - Im Raum Langenlois im Bezirk Krems ist ein 34-Jähriger nach stundenlanger, groß angelegter Fahndung leblos aufgefunden worden. Der Mann, der nach der Entdeckung einer Frauenleiche als Verdächtiger galt, hat laut Polizeisprecher Johann Baumschlager vermutlich Suizid verübt. Eine in den Vormittagsstunden ausgesprochene Warnung für die Region wurde aufgehoben.

Erhöhtes Frauenbudget soll in Gewaltschutz fließen

Wien - Der Großteil des Frauenbudgets fließt auch 2024 in den Bereich Gewaltschutz. Die Mittel für Frauenpolitik seien in ihrem Ministerium für das kommende Jahr um 9,3 Mio. auf 33,6 Mio. Euro aufgestockt worden, so Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Darüber hinaus habe es auch in anderen Ressorts Steigerungen für oft frauenspezifische Themen gegeben - etwa beim Opferschutz im Justizministerium.

Wirtschaftsleistung im dritten Quartal erneut gesunken

Wien - Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal neuerlich gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Dabei verfestigte sich der Rückgang in der Industrie- und Baukonjunktur. Aber auch die um 1 Prozent schwächere Konsumnachfrage der privaten Haushalte habe sich negativ ausgewirkt.

Vier Bauarbeiter in Hamburger Hafencity tödlich verunglückt

Hamburg - Bei einem dramatischen Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity sind am Montag vier Menschen ums Leben gekommen. In einem Fahrstuhlschacht war ein Gerüst zusammengebrochen und hatte fünf Bauarbeiter mitgerissen. Nur einer konnte gerettet werden. Beim Abtragen der Gerüststangen sei am Nachmittag ein weiterer Toter entdeckt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vermisst werde nun niemand mehr.

70 Leichen von Entführungsopfern in Nigeria entdeckt

Lagos - Behörden im westafrikanischen Nigeria haben mindestens 70 Leichen entdeckt, die in der Nähe eines Viehmarkts vergraben worden waren. Untersuchungen in zahlreiche Entführungen hätten allesamt zu einem Ort geführt: dem Viehmarkt in der Kleinstadt Umunneochi im südöstlichen Bundesstaat Abia, sagte der Gouverneur des Staats, Alex Otti, in der Nacht auf Montag. Der Marktplatz sei ein Umschlagpunkt für Lösegeld von Entführungen sowie Waffen- und Drogenhandel.

El Salvador bereitet sich auf Tropensturm "Pilar" vor

San Salvador - Wegen des aufziehenden Tropensturms "Pilar" hat das salvadorianische Parlament den Notstand erklärt. Die Maßnahme gelte für 15 Tage, teilte die Nationalversammlung des mittelamerikanischen Landes in der Nacht auf Montag (Ortszeit) mit. Damit kann der Zivilschutz unter anderem obligatorische Evakuierungen besonders gefährdeter Regionen anordnen, wie die Zeitung "La Prensa Gr�fica" berichtete.

