Israels Armee bombardiert Hisbollah-Stellungen im Libanon

Jerusalem/Washington - An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es erneut zu Konfrontationen gekommen. Kampfflugzeuge des israelischen Militärs hätten "Terrorinfrastruktur" der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, teilte Israels Armee in der Nacht auf Dienstag auf Telegram mit. Auch aus dem Gaza-Streifen wurden nächtliche Gefechte gemeldet. Soldaten hätten zudem einen "Eindringling" aus dem Gaza-Streifen erschossen, als dieser sich einer Festnahme widersetzte.

USA zu Nahost-Krieg: "Unterstützen Waffenruhe derzeit nicht"

Washington/Jerusalem - Die USA wollen sich den international immer lauter werdenden Rufen nach einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas bewusst nicht anschließen. "Wir glauben nicht, dass eine Waffenruhe im Moment die richtige Antwort ist", sagte am Montag der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Stattdessen sollte über "Pausen" nachgedacht werden, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen.

Putin: US-Eliten für Lage in Gaza und Ukraine verantwortlich

Machatschkala/Moskau - Die "herrschenden Eliten der USA" und deren "Satelliten" stehen nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin hinter der Tötung von Palästinensern im Gazastreifen sowie den Entwicklungen in der Ukraine, im Irak und in Syrien. Die westlichen Geheimdienste und die Regierung in Kiew seien zudem mitverantwortlich für die Erstürmung des Flughafens in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan durch einen anti-israelischen Mob, sagte Putin Montagabend.

Österreicher vertrauen heimischen Banken am meisten

Wien - Das Vertrauen der Menschen in Banken ist in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit insgesamt erschüttert worden, doch der APA/OGM-Vertrauensindex zu einzelnen Banken zeigt für 2023 wenig Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Überraschend stabil präsentiert sich der Sektor trotz anhaltender Debatten um Übergewinne und Zinspolitik. Insbesondere die als heimisch wahrgenommenen Banken können ihre Vertrauenswerte behaupten, während ausländische Institute im Minus bleiben.

Oberösterreicher soll neuer Cobra-Kommandant werden

Wien/Wiener Neustadt - Der Oberösterreicher Rainer Wintersteiger soll mit 1. November 2023 neuer Operativer Leiter des Einsatzkommando (EKO) Cobra werden. Das wurde der APA aus mehreren Quellen innerhalb des Innenministeriums bestätigt. Der 55-Jährige folgt damit auf Hannes Gulnbrein nach. Gulnbrein war im Februar in den Ruhestand verabschiedet worden. Wintersteiger hatte zuvor bereits seine Stellvertretung übernommen und nach Gulnbreins Pensionierung interimistisch dessen Position bekleidet.

X mit starkem Wertverlust ein Jahr nach Twitter-Übernahme

San Francisco - Elon Musks Online-Plattform X räumt laut Medienberichten einen starken Wertverlust ein, seit der Tech-Milliardär sie vor einem Jahr noch unter dem Namen Twitter gekauft hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben am Montag unter anderem das Magazin "Fortune" und der Finanzdienst Bloomberg. Musk hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt.

