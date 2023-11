Offenbar Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegt

Wien - In der Nacht auf Allerheiligen ist auf dem jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs offenbar ein Brand gelegt worden. Das berichtete der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, auf der Plattform X (vormals Twitter). Der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs sei ausgebrannt. "An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden." Die Feuerwehr bestätigte den Einsatz, die Polizei ermittle zur Brandursache.

Erste Verletzte von Gaza nach Ägypten gelassen

Kairo - Eine erste Gruppe von Verletzten hat nach Berichten ägyptischer Medien den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen. Sie seien in Krankenwagen über die Grenze gebracht worden, hieß es am Mittwoch. Zuvor hatten sich erste Ausländer von Gaza Richtung Ägypten aufgemacht. Es war das erste Mal seit dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass der Grenzübergang für Menschen geöffnet wurde.

Israel: Mehr als 11.000 Ziele seit Kriegsbeginn getroffen

Tel Aviv/Jenin - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas mehr als 11.000 Ziele getroffen. Dabei handle es sich um Ziele "terroristischer Organisationen im Gazastreifen", erklärte die israelische Armee am Mittwoch. Auch in der Nacht auf Mittwoch hätten die Bodentruppen im Verbund mit der Luftwaffe und der Marine mehrere "Terrorziele" im gesamten Gazastreifen angegriffen.

36-Jähriger in Tirol offenbar gewaltsam getötet

Itter - Ein 36-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden worden. Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Seit Mittwoch wieder Winterreifenpflicht in Kraft

Wien - Mit 1. November gilt in Österreich für Autofahrerinnen und -fahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen müssen bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Winterreifenpflicht gilt bis 15. April des Folgejahres, für Busse bis 15. März.

Taliban fordern mehr Zeit für Rückführungen aus Pakistan

Islamabad/Kabul - Die in Afghanistan regierenden Taliban haben angesichts der vom Nachbarland Pakistan geplanten Massenabschiebungen mehr Zeit für die Ausreise Geflüchteter gefordert. "Wir fordern Sie erneut auf, Afghanen nicht ohne Vorbereitung zwangsweise abzuschieben, sondern ihnen genügend Zeit zu geben", hieß es in einer Erklärung am Mittwoch. Nach pakistanischen Angaben sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 100.000 Afghanen ohne Papiere freiwillig in ihr Land zurückgekehrt.

Schlechtere Spermien-Qualität bei häufiger Handynutzung

Genf - Handynutzung könnte sich negativ auf die Qualität von Spermien auswirken. Je öfter ein Mann telefoniert, Nachrichten schreibt oder im Internet surft, desto geringer ist seine Spermienqualität, wie eine neue Schweizer Studie zeigt. Männer, die ihr Mobiltelefon mehr als 20 Mal am Tag nutzen, haben rund ein Fünftel weniger Spermien pro Milliliter Ejakulat als Männer, die höchstens fünf Mal am Tag zum Handy greifen. Damit sinkt indirekt die Fruchtbarkeit.

