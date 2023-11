Offenbar Brandanschlag am jüdischen Teil vom Zentralfriedhof

Wien - In der Nacht auf Allerheiligen ist auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Das berichtete der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, auf der Plattform X (vormals Twitter). Der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs sei ausgebrannt. "An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden." Der Verfassungsschutz ermittelt, teilte die Polizei mit.

Erste Rettungswagen mit Verletzten aus Gaza in Ägypten

Kairo - Die ersten Rettungswagen mit Verletzten aus dem Gazastreifen sind einem ägyptischen Beamten zufolge am Mittwoch in Ägypten eingetroffen. Ägyptische Fernsehsender zeigten Aufnahmen von Rettungsautos, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah ankamen. Insgesamt sollen etwa 90 schwer verletzte Palästinenser zur medizinischen Behandlung in ägyptische Einrichtungen gebracht werden. Zuvor hatten sich erste Ausländer von Gaza Richtung Ägypten aufgemacht.

Knapp 50 Tote durch Israel-Attacke in Nord-Gaza

Tel Aviv/Jenin - Durch die israelische Bombardierung eines Flüchtlingslagers im Norden des Gazastreifens sind mindestens 47 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die israelische Armee teilte mit, Ziel des Angriffs auf Jabalia seien Hamas-Stellungen gewesen, ein Hamas-Kommandant sei unter den Toten. Nach Angaben der radikalislamischen Hamas kamen bei den Angriff auch sieben der von ihr aus Israel verschleppten Geiseln ums Leben.

36-Jähriger in Tirol offenbar gewaltsam getötet

Itter - Ein 36-jähriger Mann ist am Dienstagabend in einer Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden worden. Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Vorgezogene Neuwahlen in Serbien im Dezember

Belgrad - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Mittwoch das Parlament aufgelöst und für den 17. Dezember vorgezogene Wahlen anberaumt. Die Parlamentswahlen finden zeitgleich mit Kommunalwahlen in 65 Gemeinden statt, darunter auch in der Hauptstadt Belgrad. Die Neuwahlen werden vor allem im Zusammenhang mit den jüngsten Spannungen mit dem südlichen Nachbarn Kosovo gesehen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz bisher nicht an.

Jungvater auf Baby-Feier in OÖ irrtümlich angeschossen

Braunau am Inn - Ein betrunkener 55-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Braunau aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten, mit dem er gerade die Geburt von dessen Tochter feierte, angeschossen. Der frisch gebackene Vater wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Außer den beiden Männern war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand anwesend.

Ukraine meldet größten russischen Angriff seit Jahresbeginn

Kiew (Kyjiw) - Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen. 118 Orte in zehn Regionen seien angegriffen worden, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch in Onlinemedien. "Das ist die größte Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Beginn des Jahres angegriffen wurden."

Taliban fordern mehr Zeit für Rückführungen aus Pakistan

Islamabad/Kabul - Die in Afghanistan regierenden Taliban haben angesichts der vom Nachbarland Pakistan geplanten Massenabschiebungen mehr Zeit für die Ausreise Geflüchteter gefordert. "Wir fordern Sie erneut auf, Afghanen nicht ohne Vorbereitung zwangsweise abzuschieben, sondern ihnen genügend Zeit zu geben", hieß es in einer Erklärung am Mittwoch. Nach pakistanischen Angaben sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 100.000 Afghanen ohne Papiere freiwillig in ihr Land zurückgekehrt.

