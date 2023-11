Hamas: Viele Tote bei neuem Angriff auf Flüchtlingslager

Tel Aviv/Jenin - Bei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums "Dutzende" Menschen getötet und verletzt worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten das Flüchtlingslager am Mittwoch bombardiert. Bei einer ersten Bombardierung des Flüchtlingslagers im Norden des Gazastreifens waren am Dienstag mindestens 47 Menschen getötet worden.

Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegt

Wien - In der Nacht auf Allerheiligen ist auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs ein Brandanschlag verübt worden. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, berichtete auf der Plattform X, dass der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs ausgebrannt ist. "An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden." Die Ermittlungen laufen. Die Polizei geht laut APA-Informationen von Brandstiftung aus.

Orkantief bedroht Großbritannien und Frankreich

London/Paris - Starke Böen, hohe Wellen und Überschwemmungsgefahr: Wegen des am Mittwochabend heraufziehenden Orkantiefs "Emir" (international "Ciar�n") sind im Ärmelkanal bereits mehrere Fährverbindungen gestrichen worden. Die Fährgesellschaft Condor unterbrach ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien für Mittwoch und Donnerstag. Das Unternehmen DFDS sagte Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven ab.

Zehntausende vor der Ausreise aus Pakistan

Islamabad/Kabul - Pakistanische Behörden haben angesichts geplanter Massenabschiebungen Flüchtlingslager demolieren lassen. In der Hauptstadt Islamabad rückte die Stadtverwaltung am Mittwoch in einem Randbezirk mit Bulldozern an, wie Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichteten. In den vergangenen Tagen hatten bereits Tausende afghanische Flüchtlinge das Land verlassen.

Auto in der Halloween-Nacht in Linz angezündet

Linz - Die große Halloween-Randale wie im Vorjahr ist in Linz heuer ausgeblieben. Allerdings wurde ein Auto mit Benzin übergossen und angezündet. Hinzu kamen mehrere Zwischenfälle mit Pyrotechnik, einige kurzzeitige Festnahmen und Anzeigen. Mit dem Vorjahr sei die Lage aber "nicht vergleichbar gewesen", sagte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter zur APA. Die Vorfälle konzentrierten sich auf den Linzer Süden, auf der Landstraße im Zentrum blieb es ruhig.

Auch Signa Development Selection mit Verlust im Halbjahr

Wien - Mit der Signa Development Selection AG geriet ein weiteres Unternehmen aus dem Immobilienimperium des Tiroler Milliardärs Rene Benko in die roten Zahlen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Die Neubewertung von Immobilien sorgte für einen Verlust von 190 Mio. Euro im ersten Halbjahr. Die liquiden Mittel seien seit Jahresbeginn von 125 Mio. auf 32 Mio. Euro geschrumpft, berief sich Bloomberg auf Unterlagen, die zur Einsicht zur Verfügung gestanden sind.

Fußgänger in der Steiermark von Zug erfasst und getötet

Wald am Schoberpaß - Ein Fußgänger ist am Allerheiligentag in Wald am Schoberpass (Bezirk Leoben) von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Verunglückten handelt es sich laut ersten Informationen um einen älteren Mann. Er wollte wohl zu Fuß die Bahngleise überqueren, ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

