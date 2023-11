Hamas: Viele Tote bei neuem Angriff auf Flüchtlingslager

Tel Aviv/Jenin - Bei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums "Dutzende" Menschen getötet und verletzt worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten das Flüchtlingslager am Mittwoch bombardiert. Bei einer ersten Bombardierung des Flüchtlingslagers im Norden des Gazastreifens waren am Dienstag mindestens 47 Menschen getötet worden.

Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegt

Wien - In der Nacht auf Allerheiligen ist auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs ein Brandanschlag verübt worden. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, berichtete auf der Plattform X, dass der Vorraum der Zeremonienhalle beim IV. Tor des Friedhofs ausgebrannt ist. "An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden." Die Ermittlungen laufen. Die Polizei geht laut APA-Informationen von Brandstiftung aus.

Ausländische Staatsangehörige verlassen Gazastreifen

Kairo/Gaza - Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hat eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass die Grenze nach Ägypten überquert und den Gazastreifen verlassen. Mindestens 320 Inhaber von ausländischen Pässen verließen Insidern zufolge das Palästinenser-Gebiet. Frankreich und Italien bestätigten die Ausreise von fünf beziehungsweise vier ihrer Staatsangehörigen am Mittwoch. Auch Deutsche dürften den Gazastreifen verlassen haben.

36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Gewaltverbrechen

Itter - Der 36-jährige Mann, der am Dienstagabend in seiner Wohnung im Ortsgebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) tot aufgefunden wurde, ist durch massive Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Halsbereich getötet worden. Das ergab eine Obduktion am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck. Die Ermittlungen dauern weiter an, auch Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Der Täter war vorerst noch unbekannt.

Bereits mehr als 140.000 Ausländer aus Pakistan ausgereist

Islamabad/Kabul - Pakistan hat am Mittwoch damit begonnen, Ausländer ohne gültige Papiere in Sammellager zu bringen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Frist, bis zu der alle Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht das Land verlassen haben müssen. Das betrifft vor allem afghanische Flüchtlinge. Nach pakistanischen Angaben haben bereits mehr als 140.000 Ausländer das Land verlassen.

Massiver russischer Beschuss auf ukrainische Ortschaften

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko innerhalb von 24 Stunden so viele ukrainische Städte und Ortschaften beschossen wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Russen hätten auf insgesamt 118 Orte in zehn Regionen gefeuert, schrieb Klymenko am Mittwoch auf Telegram. Dabei wurden Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt.

Orkantief bedroht Großbritannien und Frankreich

London/Paris - Starke Böen, hohe Wellen und Überschwemmungsgefahr: Wegen des am Mittwochabend heraufziehenden Orkantiefs "Emir" (international "Ciar�n") sind im Ärmelkanal bereits mehrere Fährverbindungen gestrichen worden. Die Fährgesellschaft Condor unterbrach ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien für Mittwoch und Donnerstag. Das Unternehmen DFDS sagte Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven ab.

Fußgänger in der Steiermark von Zug erfasst und getötet

Wald am Schoberpaß - Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Allerheiligentag in Wald am Schoberpass (Bezirk Leoben) von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann wollte wohl zu Fuß die Bahngleise überqueren, ein herannahender Zug konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Wiener Börse schließt etwas tiefer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Mittwoch 0,39 Prozent und schloss bei 3.073,47 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich vor der am Abend anstehenden US-Leitzinsentscheidung freundlich. Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies vollständig eskomptiert, kommentierten die Helaba-Analysten. Entscheidend werden die Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Zinsentwicklung sein.

