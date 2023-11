Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Wien - Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

Biden fordert "Pause" im Krieg zwischen Hamas und Israel

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas für eine "Pause" ausgesprochen, damit die "Gefangenen" den Gazastreifen verlassen können. "Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen", sagte Biden am Mittwoch, nachdem er bei einer Veranstaltung auf das Thema angesprochen worden war.

JMW-Chefin: "Es hätte ein Frühwarnsystem für Hass gebraucht"

Wien - Für die Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Barbara Staudinger, kommt angesichts der aktuellen Entwicklungen, der Arbeit von Institutionen wie der ihren verstärkte Bedeutung zu. "Die jetzige Welle des Antisemitismus und des Hasses ist erschreckend. Sie zeigt aber auch, wie wichtig unsere Arbeit ist, wichtiger denn je. Wir müssen noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten", sagt sie im Telefonat mit der APA.

Orkantief zieht über Großbritannien und Frankreich

Paris/London/Brüssel - Nach heftigen Stürmen in der Nacht drohen Frankreichs Nordwesten und der englischen Südküste auch am Donnerstag Starkwind und Überflutungen. An der gesamten französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt laut Wetterdienst M�t�o France bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Die stärksten Winde durch das Orkantief "Emir", das international als "Ciar�n" bekannt ist, dürften in Frankreich aber am Vormittag schon vorbei sein.

Klimaticket wird ab 27. November digital

Wien - Aktuell 262.000 Nutzer und Nutzerinnen des Klimatickets können österreichweit alle Öffis nutzen. Nun bekommen diese einen per Umfrage geäußerten Wunsch erfüllt: Ab 27. November gibt es das Ticket auch digital. "Mit dem digitalen Klimaticket ist der öffentliche Verkehr noch bequemer und komfortabler zu erleben", meinte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag.

NASA-Sonde nah an Asteroiden "Dinkinesh" vorbeigeflogen

New York - Die NASA-Sonde "Lucy" hat ihren ersten Asteroiden besucht. Die Sonde sei am Mittwoch in etwa 400 Kilometer Entfernung an dem Asteroiden "Dinkinesh" vorbeigeflogen und habe das Manöver erfolgreich überstanden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Es werde nun etwa eine Woche dauern, alle dabei gesammelten Daten zur Erde zu senden. Der "Dinkinesh" mit einem Durchmesser von weniger als einem Kilometer ist der erste von etwa zehn Asteroiden, den die Sonde untersuchen soll.

